На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Яна

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День добрых дел на Пятом канале. И наша помощь нужна четырехлетнему Яну. У мальчика тяжелейший порок сердца, из-за которого его жизнь буквально висит на волоске. Мальчику срочно нужна крайне дорогостоящая операция, на которую не хватает еще 3 000 000 рублей.

Помочь собрать их можем мы с вами. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код. Он будет на экране во время сюжета.

Веселый мальчишка Ян любит пазлы, машинки, рисовать. Новые игры изобретает на ходу. Как и все дети в четыре года, он хочет много бегать и прыгать. Но при малейшей нагрузке быстро устает. Его организму все время не хватает кислорода.

Тяжелый порок сердца диагностировали у малыша, когда мама Наталья была еще беременна. Таких младенцев оперируют сразу после появления на свет, поэтому женщину отправили рожать из родной Ухты в Петербург, где оказалось — диагноз куда серьезнее.

«У нас обнаружили единый клапан в сердце, большие дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородки и двойное отхождение сосудов от единого желудочка», — рассказала мама Яна Наталья Задорина.

Атриовентрикулярная коммуникация: вместо двух клапанов в сердце — один, да и тот работает неправильно. Сердце с трудом перекачивает кровь. А еще оно расположено справа, развернуто и увеличено, из-за чего давит на другие органы. Первую операцию Яну провели через две недели после рождения.

«Сердце же остановили на время операции, и после запуска кровь просто не останавливалась. Где-то вот искали утечки, это еще больше двух часов просто пытались остановить кровь. И тогда хирург пришел ко мне и говорит: 50 на 50, выживет ребенок или нет», — поделилась Наталья Задорина.

И мальчик выжил. Перенес и вторую, и третью операции. И это — во времена COVID-19, когда плановых пациентов принимали не в каждой больнице. Из города в город ребенка перевозили в сопровождении врача-реаниматолога и медбрата.

«Все время полета Яник был на кислородном обеспечении, с масочкой кислородной, потому что иначе мы бы просто не долетели», — сказала мама Яна.

Операции и длительное восстановление сказались на развитии Яна, но целеустремленный мальчик все равно научился ходить, освоил велосипед и самокат, изучает буквы.

Сейчас жизнь ребенка снова в опасности. Маленькое сердце уже не справляется с нагрузкой — организм подрос. Сатурация 75% для Яна — критический порог, а она уже подбирается к этому значению. Срочно требуется следующая операция.

«Ян, действительно, сейчас живет из последних сил. Ему нужна помощь как можно скорее для того, чтобы он дожил до этой операции, для того, чтобы он пережил дорогу к этой клинике и мог вернуться, счастливо вернуться назад», — объяснила главный врач детского медицинского центра Надежда Раппопорт.

Помочь готовы в американском кардиоцентре. Без внедрения протеза — дефекты устранят с помощью собственных тканей мальчика, и они будут расти вместе с организмом, поэтому с большой вероятностью в будущем ребенку не понадобится трансплантация сердца. Счет нужно оплатить до 21 августа. Сумма огромная: 387 тысяч долларов, это больше 30 миллионов рублей.

«Мы верим в доброту. Очень много людей нам помогли, и помогали вот даже небольшими суммами, и это было очень искренне. Мы верим, что нам помогут. Помогут успеть на операцию», — поделилась мама Яна.

Наталья воспитывает сына одна — муж умер два года назад. Она изо всех сил пыталась собрать деньги сама, и это почти получилось. Нужно еще 3 000 000 рублей.

Мы с вами, все вместе, можем подарить Яну на пятый день рождения самое важное: здоровое сердце и шанс жить, расти, бегать и улыбаться дальше.

Давайте вместе поможем Яну. Отправьте смс с суммой пожертвования, она может быть любой, на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо!