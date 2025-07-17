На Пятом канале акция «День добрых дел» для 16-летней Элины

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня День добрых дел на Пятом канале. И мы с вами можем помочь Элине из Казани. У нее очень редкое заболевание — нарушено строение сердца. Оно может остановиться в любой момент.

Единственная надежда на спасение — сложная операция и установка специального импланта. На это требуется больше двух миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Давайте вместе поможем Элине. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511. Или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Для Элины больница стала вторым домом. Девушка под постоянным наблюдением врачей. При ходьбе у нее появляется одышка и головокружение. У Элины гипертрофическая кардиомиопатия — нарушено строение сердца. О своем диагнозе она знает все.

«Она прочитала свой диагноз. Я говорю, как сама говорю, давай гулять куда-нибудь. А зачем? Говорит, все равно я умру. Вот у нее были такие слова. Я, говорит, умру. Я, конечно, выходила на кухню, сама ревела», — сказала мама девочки Эльвира Заятдинова.

Проблемы со здоровьем у девочки начались в девять лет. Тогда в семье произошла трагедия — от онкологического заболевания умер папа Элины.

«Она беззаботным ребенком росла, а как только отец умер, она закрылась. Стресс перенесла она очень большой, и сейчас, может быть, переживает она», — сказала мама девочки Эльвира Заятдинова.

Мама бросила все силы, чтобы помочь дочке. Обследовались в Казани, Санкт-Петербурге, сейчас лечатся в Москве. Каждый день Элина принимает таблетки.

«Я не могу ходить, мне надо остановиться. Я живу на третьем этаже, и на второй этаж мне уже сложности доставляют подниматься», — говорит Элина Зиятдинова.

Состояние Элины ухудшилось — появилась еще и тахикардия. Врачи предупредили: в любой момент сердце может остановиться.

«Для каждой матери, наверное, свой ребенок важен. И хочется, чтобы ребенок жил, а не… Ну, хоронить своих детей, наверное, это… Это не очень хорошо», — сказала мама девочки Эльвира Заятдинова.

Под запретом любые физические нагрузки. Скучает Элина по любимым играм — волейболу и баскетболу. Пришлось бросить и занятия танцами, Элина обожала выступать на сцене.

«Мне очень нравилось. Потом я перестала ходить. Из-за того, что у меня сердце бьется, биться стало сильнее. Я чувствовалат это», — говорит Элина Зиятдинова.

Тяжело дался и переход на дистанционное обучение. Почти весь девятый класс пришлось заниматься дома. Элина хорошо учится и переживает за каждую оценку. Больше всего нравится английский.

«Конечно, я хочу в школу, там мои друзья. Но я сама, так скажем, понимаю, что я могу не дойти как-то один раз, и все», — говорит Элина Зиятдинова.

Вернуться к обычной жизни можно, если установить кардио-дефибриллятор. Причем срочно.

«Дефибриллятор постоянно осуществляет контроль ритма сердца. При обнаружении жизнеугрожающего нарушения ритма дефибриллятор наносит электрический разряд, тем самым обрывая дальнейшую остановку сердца и, по сути, спасая жизнь человеку», — сказала детский кардиолог, кандидат медицинских наук Елена Калачанова.

Стоит операция больше двух миллионов рублей. Маме Элины взять такую сумму негде. Она работает медсестрой в детской больнице в Казани — одна обеспечивает двоих детей. У зрителей Пятого канала есть возможность помочь пожертвовать деньги на лечение.

«Я очень прошу, чтобы помогли, посодействовали. Чтоб ребенку дали жизнь», — сказала мама девочки Эльвира Заятдинова.

От нас с вами зависит, как долго еще будет биться сердце Элины, поступит ли она в университет и осуществиться ли ее мечта — стать переводчиком.

Давайте вместе поможем Элине. Отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 7511. Большое вам спасибо!