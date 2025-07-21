На Камчатке продолжаются подземные толчки

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На полуострове зарегистрировано второе за сутки землетрясение магнитудой 5,3.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ivan Damanik; 5-tv.ru

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Камчатку трясет второй день. На полуострове произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,3. Сейчас специалисты проверяют дома и социальные объекты на наличие трещин и повреждений. В нескольких районах объявили угрозу цунами. Жителей призывают срочно покинуть прибрежную зону.

«Волна ожидается невысокая — 5-30 сантиметров. Но все равно рисковать не надо, отходим все от воды. Уходим от пляжей, уходим подальше», — сказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Первая серия подземных толчков в акватории Тихого океана произошла накануне. Один из них был очень мощным — магнитудой 7,6. В домах ходуном ходили стены. В квартирах падала мебель, а в магазинах — продукты с полок. Последствия стихии ощутили жители нескольких районов полуострова, в том числе в Петропавловске-Камчатском.

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