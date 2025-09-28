За сутки на Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1

На территории Камчатки за минувшие сутки было зафиксировано 12 подземных толчков. Об этом проинформировали в официальном Telegram-канале Главного управления (ГУ) МЧС по региону.

«За сутки произошли 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1», — говорится в публикации.

Уточняется, что два из них были ощутимы для жителей российского полуострова. О повреждениях зданий не сообщалось.

Кроме того, специалисты добавили, что в настоящее время в крае продолжается активность шести вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. В связи с этим жителей и гостей региона просят не приближаться к ним.

«Продолжает действовать режим ЧС природного характера, введенный решением главы региона», — заключили в ведомстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2. Все службы были переведены в режим повышенной готовности. А по восточному побережью полуострова объявили угрозу цунами. Сильный подземный толчок зафиксировали всего десять дней назад, 18 сентября.

