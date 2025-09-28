За сутки на Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1

В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались два раза.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На территории Камчатки за минувшие сутки было зафиксировано 12 подземных толчков. Об этом проинформировали в официальном Telegram-канале Главного управления (ГУ) МЧС по региону.
«За сутки произошли 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1», — говорится в публикации.
Уточняется, что два из них были ощутимы для жителей российского полуострова. О повреждениях зданий не сообщалось.
Кроме того, специалисты добавили, что в настоящее время в крае продолжается активность шести вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. В связи с этим жителей и гостей региона просят не приближаться к ним.
«Продолжает действовать режим ЧС природного характера, введенный решением главы региона», — заключили в ведомстве.
Ранее, писал 5-tv.ru, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2. Все службы были переведены в режим повышенной готовности. А по восточному побережью полуострова объявили угрозу цунами. Сильный подземный толчок зафиксировали всего десять дней назад, 18 сентября.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 сент
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2
- 15 сент
- На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
- 14 сент
- На Камчатке сейсмологи зафиксировали более 60 афтершоков магнитудой до 7,4
- 14 сент
- Камчатка без паники: землетрясение не остановило голосование во время выборов
- 13 сент
- На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения
- 13 сент
- На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
- 6 сент
- Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов
- 23 авг
- Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки
- 23 авг
- У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
- 21 авг
- Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке
53%
Нашли ошибку?