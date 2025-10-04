Снова трясет: на Камчатке за 2,5 часа зафиксировали 14 афтершоков

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 28 0

Большая часть сейсмособытий была зарегистрирована неподалеку от столицы региона.

Сколько афтершоков зафиксировали на Камчатке

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение на Камчатке

Сейсмологи зафиксировали на Камчатке 14 афтершоков за 2,5 часа

За последние два с половиной часа на Камчатке произошли 14 афтершоков. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

По данным сейсмологов, магнитуда афтершоков составила от 4 до 5,7. Большая часть сейсмособытий была зафиксирована неподалеку от Петропавловска-Камчатского в районе Авачинского залива.

Кроме того, в Главном управлении (ГУ) МЧС по Камчатскому краю сообщили, что 2 октября в регионе зафиксировали 29 афтершоков. Уточняется, что магнитуда сейсмособытий составила от 3,7 до 5,5. В то же время жители края ощущали только один из афтершоков.

Последнее на данный момент землетрясение зафиксировали на Камчатке 18 сентября. Его магнитуда составила 7,2.

Сильное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля 2025 года. Его магнитуда составила 8,8. После этого на полуострове специалисты отмечают усиление вулканизма. Повторные подземные толчки сейсмологи фиксируют до сих пор. Однако они уточняют, что сила и частота сейсмособытий постепенно уменьшается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сейсмоопасность в России грозит не только Дальнему Востоку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Землетрясение на Камчатке
28 сент
За сутки на Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
18 сент
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2
15 сент
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
14 сент
На Камчатке сейсмологи зафиксировали более 60 афтершоков магнитудой до 7,4
14 сент
Камчатка без паники: землетрясение не остановило голосование во время выборов
13 сент
На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения
13 сент
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
6 сент
Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов
23 авг
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки
23 авг
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:40
Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы
1:05
Рэпер Timbaland выступил на закрытой вечеринке в Москве за 40 млн рублей
0:44
Снова трясет: на Камчатке за 2,5 часа зафиксировали 14 афтершоков
0:18
Мишустин назначил заместителем руководителя ФТС Ольгу Смолягу
0:04
Рэпер P. Diddy получил более четырех лет тюрьмы
0:03
Тайга молчит: в Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео