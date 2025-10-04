Снова трясет: на Камчатке за 2,5 часа зафиксировали 14 афтершоков

Большая часть сейсмособытий была зарегистрирована неподалеку от столицы региона.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сейсмологи зафиксировали на Камчатке 14 афтершоков за 2,5 часа
За последние два с половиной часа на Камчатке произошли 14 афтершоков. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.
По данным сейсмологов, магнитуда афтершоков составила от 4 до 5,7. Большая часть сейсмособытий была зафиксирована неподалеку от Петропавловска-Камчатского в районе Авачинского залива.
Кроме того, в Главном управлении (ГУ) МЧС по Камчатскому краю сообщили, что 2 октября в регионе зафиксировали 29 афтершоков. Уточняется, что магнитуда сейсмособытий составила от 3,7 до 5,5. В то же время жители края ощущали только один из афтершоков.
Последнее на данный момент землетрясение зафиксировали на Камчатке 18 сентября. Его магнитуда составила 7,2.
Сильное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля 2025 года. Его магнитуда составила 8,8. После этого на полуострове специалисты отмечают усиление вулканизма. Повторные подземные толчки сейсмологи фиксируют до сих пор. Однако они уточняют, что сила и частота сейсмособытий постепенно уменьшается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сейсмоопасность в России грозит не только Дальнему Востоку.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 сент
- За сутки на Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
- 18 сент
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2
- 15 сент
- На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
- 14 сент
- На Камчатке сейсмологи зафиксировали более 60 афтершоков магнитудой до 7,4
- 14 сент
- Камчатка без паники: землетрясение не остановило голосование во время выборов
- 13 сент
- На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения
- 13 сент
- На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
- 6 сент
- Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов
- 23 авг
- Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки
- 23 авг
- У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
70%
Нашли ошибку?