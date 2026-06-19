У берегов Камчатки зафиксировали несколько мощных подземных толчков

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Из-за них возможны волны у берегов Петропавловска-Камчатского.

У берегов Камчатки зафиксировали два подземных толчка

Фото: www.globallookpress.com/Sabirin Manurung

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Тема:
Землетрясение на Камчатке

На Камчатке зафиксировали серию подземных толчков магнитудой до 6,9. Об этом сообщили на сайте Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Наиболее мощное землетрясение произошло на расстоянии около 178 километров от Петропавловска-Камчатского. Помимо него, специалисты зарегистрировали несколько толчков магнитудой 6,9, 5,6, 5,1 и 4,8 в пределах 151–178 километров от города.

Самым слабым в серии стало землетрясение магнитудой 3,7.

После серии подземных толчков Главное управление МЧС России по Камчатскому краю предупредило жителей о возможном подходе волны к побережью. Людей призвали не находиться в прибрежной зоне и соблюдать осторожность.

По данным Центра предупреждения о цунами, возможен подход волны к берегу Петропавловска-Камчатского городского округа. Ожидаемая высота в этом районе может составить до 0,06 метра.

Также прогнозируется волна до 0,25 метра у побережья поселка Усть-Камчатск и до 0,38 метра в районе села Никольского Алеутского округа.

Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе и уточняют параметры произошедших событий.

Ранее землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали у берегов Индонезии. Эпицентр располагался в 46 километрах к востоку от города Палу. В результате мощного подземного толчка были повреждены дороги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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