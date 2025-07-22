Показательная «борьба»: как Евросоюз решает миграционный кризис на границе с Белоруссией

Решительность президента США Дональда Трампа в миграционных вопросах на самом деле очень пригодилась бы европейским чиновникам, которые сегодня устроили показательную акцию, вызвавшую у тех, кто понимает, что случилось, только смех. Два министра из Польши и Германии выбрали самое странное место для того, чтобы показать, как они противостоят нелегалам. Это белорусская граница. То есть, по их мнению, именно из этой страны в Европу прорываются толпы иностранцев. Не через Испанию или Грецию, где на побережье ежедневно высаживается миграционный десант, а через Белоруссию. Тему продолжит корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Немецкие силовики вновь ищут угрозу с востока, осматривают трехметровую стену, которую сторожат польские пограничники. Берлин и Варшава всерьез обсуждают, как остановить мигрантов из Белоруссии, хотя в общем потоке африканских и ближневосточных нелегалов это капля в море.

«Я хочу показать министру внутренних дел Германии, что борьба с нелегальной миграцией идет на внешних границах Евросоюза. Здесь у нас и муха не пролетит», — заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

А вот греческая граница, туда, переплывая море, устремляются потоки мигрантов из Сирии и Северной Африки, еврочиновников отчего-то не интересует, к немалой досаде Афин.

«Три миллиона ожидают на побережье Ливии, еще пять в Египте. Мы что, должны взять мегафон и сказать им: „Приходите все“. Нет, мы этого делать не будем», — подчеркнул министр миграции и убежища Греции Атанасиос Плеврис.

Не едут представители Брюсселя и в Испанию, где уже разворачивается настоящая война местных с мигрантами. После нападения марокканцев на испанского пенсионера в Торре-Пачеко столкновения между ультрас и нелегалами доходят до поножовщины. В город ввели нацгвардию.

Политику открытых дверей Европа проводит с нулевых, ее главным лоббистом была экс-федеральный канцлер Германии госпожа Меркель, она продавила смягчение миграционных законов. В Европе уже больше 14 миллионов беженцев. За последние 15 лет количество преступлений в ЕС выросло в десять раз.

«В Германии все твердят, что Путин якобы военный преступник. Ангела Меркель разрушила вашу страну массовой миграцией, но она не преступница, она крутая, потому что… А почему?» — задается вопросом журналист Такер Карлсон.

И что предлагает Брюссель? Еще шире раскрывает двери для нелегалов из стран третьего мира. В Евросоюзе приняли новую миграционную реформу. Теперь каждый год страны ЕС должны распределять между собой десятки тысяч беженцев. Венгрия, например, наотрез отказывается идти на эти условия и принимать нелегалов. В ответ суд ЕС выписывает ей штраф 200 миллионов евро.

«Это большие деньги для нас, но мы скорее заплатим, чем пустим хотя бы одного мигранта. Эти деньги — наша лучшая инвестиция в будущее», — считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Евросоюзе теперь не принимают решения коллегиально. Да какое тут единство. Сразу две страны, Польша и Венгрия, игнорируют миграционную повестку ЕС. Похоже, политика открытых дверей приводит только к тому, что в Европе все больше тех, кто мечтает их поскорее закрыть.

В Польше протесты сразу в 80 городах с внятным посылом — наконец навести порядок в миграционной политике.

«У нас несколько тысяч мигрантов, которых просто перевезли через границу с Германией. Мы даже не знаем, кто они, у 70% вообще никаких документов», — заявил депутат польского сейма Бартоломей Пейо.

Но у еврочиновников своя реальность. Ведь куда проще делать вид, что ищешь мигрантов на границе с Белоруссией, чем остановить многомиллионный поток на юге Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.