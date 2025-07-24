На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Теи

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У девочки редкое генетическое заболевание — муковисцидоз.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Наша с вами помощь требуется шестилетней Тее из Ленинградской области. У девочки — тяжелое врожденное заболевание. Она не может дышать полной грудью. Легкие — разрушаются. Чтобы не допустить этого — нужен специальный жилет стоимостью 1 400 000 рублей. И сегодня, в День добрых дел на Пятом канале, мы с вами можем помочь семье собрать необходимую сумму.

Для этого отправьте СМС на короткий номер 22-22 и укажите сумму пожертвования. Также можно отсканировать QR-код на экране во время сюжета.

Шестилетняя Тея не может и дня прожить без ингаляций. Если пропустить хотя бы одну, малышка начинает задыхаться. У девочки редкое генетическое заболевание — муковисцидоз. Легкие закупорены вязкой слизью, которая не дает нормально дышать.

«Мы делаем две ингаляции для разжижения мокроты. Потому что при нашем диагнозе мокрота накапливается в легких, не выводится естественным образом. Там накапливается опасная флора, и это со временем разрушает легкие полностью», — сказал папа Теи Сергей Арчаков.

Для девочки опасны любые инфекции. Поэтому нужны дополнительные ингаляции с антибиотиками. Питание — только лечебное, плюс специальные препараты, без них организм не усваивает жиры. Это тоже последствия муковисцидоза. Родители до сих пор с ужасом вспоминают, как в первые месяцы жизни у дочери перестал работать кишечник. Была срочная операция. Кормить ребенка приходилось через стому в животе.

«Ей это очень не нравилось, она постоянно кричала. До сих пор кричит, когда ей трогают животик. До сих пор еще помнит», — поделилась мама Теи Марина Арчакова.

Мама и папа Теи не сдавались. Это дало результат. Хотя очень много сил уходит на борьбу с недугом, девочка развивается как все обычные дети. Она очень общительная, любит рисовать, обожает животных.

«Я мечтаю о собаке, либо о домашней рыбке, либо о хомяке. Потому что собака — она веселая», — сказала Тея.

В следующем году Тее пора идти в школу. Она хочет учиться и найти друзей. Но болезнь стала прогрессировать.

«Уже процесс гибели легких начался. Потому что муковисцидоз с возрастом становится все хуже. Ты уже не можешь дышать полной грудью», — поделилась мама Теи.

Очищать легкие сейчас помогает вибрация — это прыжки на батуте, постукивания по спине. Эффект есть, однако его недостаточно.

«Взрослые могут делать осознанные, глубокие, медленные выдохи и правильно использовать тренажеры. С детьми — мы стараемся заставлять контролировать, правильно дышать, правильно прыгать. Но сделать это сложно в силу возраста», — сказал папа Теи.

Тее поможет специальный виброжилет. Его надевают во время ингаляций. Он создает микровибрацию, которая буквально выталкивает остатки мокроты. Стоит такой жилет 1 400 000 рублей. Для семьи Теи неподъемная сумма. А начинать лечение нужно незамедлительно.

«Если этого не делать, то очень быстро возникнет пневмония как осложнение основного заболевания. И при затяжных и длительных характерах этих пневмоний ребенок со временем утратит функцию легких», — объяснила главный врач детского медицинского центра Надежда Рапопорт.

Если помочь Тее прямо сейчас, то ее легкие удастся сохранить. И эту жизнерадостную и упорную девочку будет ждать долгая, полноценная жизнь.

Давайте вместе поможем Тее. Отправьте смс с суммой пожертвования, она может быть любой, на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо!

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