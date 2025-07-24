«Наше дело правое»: Олег Газманов о проекте «Родники» и поддержке бойцов на СВО

Народный артист России недавно выступал в Мариуполе.

В Сети опубликован новый выпуск проекта «Откровенно с Татаркой». Героем стал народный артист России, певец, поэт и композитор Олег Газманов. Исполнитель рассказал Лилии Абрамовой о своих взглядах на актуальную политическую повестку, поделился собственным опытом общения с солдатами на СВО и рассказал, в чем видит собственную миссию в этот непростой для страны период.

Вместе с победителями и лауреатами национального проекта «Родники», который основал Олег Газманов, певец недавно выступил в Мариуполе. Это была не первая поездка такого рода для самого певца (сам он еще в 2018 году выступал в ДНР и ЛНР), но участников своего проекта он привез в зону СВО впервые. Исполнители поделились с Лилией Абрамовой своими впечатлениями и отметили, что бойцы, для которых они выступали, были в хорошем настроении, настроены позитивно.

Сам Олег Михайлович отмечает, что в целом его решение о поездке поддержали все в окружении.

«Когда все еще начиналось, таких [не поддерживающих — прим.] людей было очень много. И негативные реакции на нашу позицию было очень много тоже. Но это все слухи, это все люди, которые не наши. А мы свое дело знаем. И наше дело правое. Не, ну те, кто именно вот отговаривает, мне кажется, таких не было. Особенно сейчас, вот перед самой поездкой уже. Родные только волновались, конечно. Потому что давайте там, ребята, аккуратней. Но внутренне все понимали, что мы несем важную миссию», — рассказал певец.

Также Олег Газманов отметил, что в рамках проекта будет создана отдельная номинация «Песни с фронта», в которой смогут проявить себя как участники СВО, так и члены их семей.

В разговоре с Лилией Абрамовой Олег Газманов также рассуждал о том, чем отличались и в чем были похожи Великая Отечественная война и СВО, а также о том, уместно ли такое сравнение.

«Ну, во-первых, сравнивать, конечно, можно и нужно. А чем они хуже тех, кто пошел тогда воевать? Более того, скажу, им даже сейчас сложнее во многом. Во-первых, война такая подлая. С гранатой на танк, ну, побежишь. […] Во-вторых, страна была реально как монолит. Тогда такие были очереди добровольцев. Невероятное количество людей, вот все бросали. Мой отец обманул военкомат на год или на два, и ушел, ему еще не было 18. Это разные войны, но это война за нашу страну. И сейчас у нас, невозможно было бы представить сейчас, вернее, тогда невозможно было бы представить, чтобы на радиостанциях не пели песни, поддерживающие наших воинов. Посмотрите, у нас что делать? У нас кто-то ходит кофе пьет, там кто-то ходит гуляет. Вот такая война. Поэтому морально, я считаю, нашим воинам сложнее, чем тем, которые пошли [на Великую Отечественную войну]. И вот в этом смысле, конечно, и стоит сравнивать, и говорить надо об этом», — рассказал певец.

Народный артист России также отметил, что уже написал песню, посвященную бойцам, получившим на СВО ранение, и планируется к выходу еще одна.

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