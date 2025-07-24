Полет рухнувшего Ан-24 проходил в сложных метеоусловиях

Комиссию для ликвидации последствий катастрофы возглавил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Владимиру Путину уже доложили о крушении самолета Ан-24. Правительственную комиссию для ликвидации последствий катастрофы возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Сообщается, что упавший самолет выпустили в середине 1970-х. По предварительным данным, он был исправен. Вся последняя информация у корреспондента «Известий» Ильи Аникеева.

Дым от пожара после падения самолета поднимается из-за деревьев. Вокруг непроходимая тайга и нет места для посадки. Вертолет зависает прямо над разбросанными обломками фюзеляжа.

А на этих кадрах, возможно, последние минуты полета Ан-24. Они сделаны за несколько минут до падения. Полет проходил в сложных метеоусловиях: низкая облачность, идет дождь, двигатели самолета громко гудят.

Все утро за судьбой самолета, с которым была потеряна связь, следила вся страна, но чуда не произошло. Рухнувший борт обнаружили в 16 километрах от аэропорта на склоне горы.

Семьи тех, кто был на борту, не теряют надежды, что спастись удалось хоть кому-нибудь. Многие общались с родными буквально за несколько минут до вылета.

Самолет Ан-24 вылетел из Хабаровска в 07:36 по местному времени. В 08:22 приземлился в Благовещенске. Через час он должен был отправиться в Тынду. Но вылетел только в 11:20. При заходе на посадку по неизвестной причине Ан-24 ушел на второй круг и примерно в 15 километрах от аэродрома не прошел контрольную точку.

«К месту крушения следуют поисково-спасательные подразделения, аэромобильная группировка МЧС России», — рассказал начальник главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

На борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Известно, что прямо перед вылетом одна из пассажирок решила сдать свой билет, и 24 июля стал для нее вторым днем рождения.

«Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила не лететь, а быть с детьми», — рассказала Марине Авдалян.

Рассматриваются несколько версий крушения Ан-24: неисправность самолета и человеческий фактор одни из основных, заявили в Восточном управлении Следственного комитета на транспорте. Проверяют и компанию-перевозчик.

«При заходе на посадку в аэропорту Тында связь с воздушным судном пропала. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц», — заявил заместитель руководителя отдела криминалистики Восточного МСУТ СК России Александр Левин.

Прямо сейчас спасатели пробираются через тайгу к обломкам самолета. Нужно успеть до захода солнца. Криминалистам предстоит досконально осмотреть место крушения, чтобы установить точную причину авиакатастрофы.

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