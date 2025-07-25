Ан-24 мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования и технического состояния

В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

В числе возможных причин катастрофы Ан-24 — ошибка пилотирования и техническое состояние воздушного судна. Точные обстоятельства трагедии предстоит установить специальной комиссии.

Добраться до места крушения самолета было непросто. Борт рухнул на склоне одной из сопок, в густом лесу. Вся последняя информация о ходе расследования у корреспондента «Известий» Даниила Ланкова.

Спасатели прокладывают дорогу к месту трагедии. Прорубить густой таежный лес можно только с помощью тяжелой техники, которую подвозят на тягачах.

Пока гусеничный трактор валит деревья, сотрудники МЧС разворачивают передвижной комплекс связи.

Беспилотники используют, чтобы выбрать оптимальный путь до разбившегося самолета и как можно скорее доставить все необходимое оборудование. На месте уже первая пешая группа спасателей и следователей.

От воздушного судна практически ничего не осталось: повсюду разбросаны обломки и детали борта. В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту: 48 человек, в том числе пятеро детей. Нам удалось пообщаться с родственницей одной из пассажирок. Она пока в шоке. Незадолго до трагедии погибшая делилась с семьей опасениями.

Один из погибших, Дмитрий Лапшов, работал в местном РЖД главным инженером. Коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся. Несут цветы к стихийному мемориалу на входе в офис.

«Дмитрий Валерьевич, действительно, профессионал с большой буквы, много лет работает в системе РЖД. Отмечен медалями, наградами как системы РЖД, так и министерства транспорта РФ. Был высоким специалистом своего дела», — рассказал заместитель управляющего СМТ № 16 АО «РЖДстрой» Денис Пилипенко.

Это видео сняли пассажиры такого самого рейса Хабаровск — Благовещенск — Тында. Состояние самолета, действительно, ужасает.

На вопросы следователей ответят все владельцы и сотрудники «Ангары». В том числе, возможно, и бывший губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. По данным сервиса СПАРК, он один из бенефициароов компании «Ангара сервис». Она занимается продажей билетов на те самые рейсы, выполняемые самолетами Ан-24.

Для родственников погибших в авиакатастрофе власти Амурской области готовят пункты временного размещения. В ближайшие часы они должны прибыть к месту трагедии, в том числе для проведения ДНК-экспертизы.

Родные и близкие погибших в Тынде организовали стихийный мемориал. Люди, неравнодушные к трагедии несут цветы во всех городах, через которые лежал маршрут смертельного рейса. И в Благовещенске, и в Хабаровске.

В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

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