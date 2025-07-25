Тела погибших при крушении Ан-24 извлекли из-под обломков

Из-под обломков АН-24 извлечены тела погибших при крушении самолета в Амурской области. Об этом сообщили в Восточном Межрегиональном следственном управлении на транспорте МЧС России.

«Продолжается осмотр места происшествия. Следователями зафиксирована обстановка в момент крушения самолета. Восстановлены бортовые самописцы. Извлечены тела из-под обломков», — проинформировало МЧС.

Авиакатастрофа произошла 24 июля. В какой-то момент с воздушным судном была потеряна связь. Вскоре было обнаружено место крушения. Самолет не долетел до аэропорта города Тында всего в 15 километров.

Известно, что Ан-24 построен в 1976 году, то есть судно было в эксплуатации почти 50 лет.

На борту находилось 48 человек, включая членов экипажа. Все они погибли. В связи с произошедшей трагедией в Амурской области объявлен трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родственникам погибших при крушении Ан-24 окажут психологическую помощь. Кроме того, семьям жертв авиакатастрофы выплатят по пять миллионов 25 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.