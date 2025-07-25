Тела погибших при крушении Ан-24 извлекли из-под обломков

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Авиакатастрофа произошла 24 июля.

Фото, видео: Reuters/Russian Investigative Committee

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Из-под обломков АН-24 извлечены тела погибших при крушении самолета в Амурской области. Об этом сообщили в Восточном Межрегиональном следственном управлении на транспорте МЧС России.

«Продолжается осмотр места происшествия. Следователями зафиксирована обстановка в момент крушения самолета. Восстановлены бортовые самописцы. Извлечены тела из-под обломков», — проинформировало МЧС.

Авиакатастрофа произошла 24 июля. В какой-то момент с воздушным судном была потеряна связь. Вскоре было обнаружено место крушения. Самолет не долетел до аэропорта города Тында всего в 15 километров.

Известно, что Ан-24 построен в 1976 году, то есть судно было в эксплуатации почти 50 лет.

На борту находилось 48 человек, включая членов экипажа. Все они погибли. В связи с произошедшей трагедией в Амурской области объявлен трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родственникам погибших при крушении Ан-24 окажут психологическую помощь. Кроме того, семьям жертв авиакатастрофы выплатят по пять миллионов 25 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
Парень из глубинки: российский музыкант Oneheart номинирован на «Грэмми»
15:14
Путин упростил порядок возвращения в Россию граждан Молдавии
15:06
Семь человек находятся на амбулаторном лечении после обрушения подъезда в Саратове
15:04
Песня «зашла»: Агутин исполнил трек «Долго» для трибьют-альбома «Любэ»
15:02
Украинские болельщики призвали «убивать сербов» на футбольном матче
15:01
«Фундаментальный урок»: против Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело

Сейчас читают

Три человека погибли в результате обрушения подъезда в Саратове
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс