Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тысяч рублей на побег из России

Четверо исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сразу после нападения получили от организаторов 135 тысяч рублей, чтобы те смогли сбежать из России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документы из материалов дела.

Согласно следственным материалам, деньги поступили на банковскую карту одного из участников сразу после теракта.

Также недавно стало известно, что трое исполнителей теракте перед нападением употребили наркотики, чтобы притупить чувство страха.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов их удалось поймать.

Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

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