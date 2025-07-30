На Камчатке развернут региональный штаб после землетрясения

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

В регионе сообща работают службы по обеспечению безопасности и помощи населению.

На Камчатке развернут региональный штаб после землятресения

Фото: КГКУ "ЦОД"/ТАСС

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На Камчатке развернули региональный штаб после мощного землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Специалисты штаба координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности и оказание помощи населению», — говорится в сообщении правительства края.

Землетрясение на Камчатке произошло 30 июля и стало сильнейшим с 1952 года. По данным сейсмологов, магнитуда толчков была от 7,7 до 7,9. В регионе после катаклизма объявили угрозу цунами. О возможности подобной опасности своих жителей предупредили власти Японии, Аляски и Гавайских островов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения обрушилась стена детсада. В этот момент учреждение пустовало. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Глава региона поручил проверить все здания социальных служб и жилых домов на наличие повреждений после сильных подземных толчков. В случае обнаружения дефектов людей перевести в пункты временного размещения.

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