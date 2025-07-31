Премьер Канады Марк Карни заявил о плане признать Палестину на ГА ООН в сентябре

Премьер-министр Карни: Канада готова признать Палестину на ГА ООН в сентябре
Фото: Reuters/Patrick Doyle
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Политик назвал условия, при которых будет принято решение.
Канада может признать независимость Палестины на предстоящей Генассамблее ООН (ГА ООН), она состоится в сентябре текущего года. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Марк Карни.
«Канада намерена признать Государство Палестина во время своего визита на 80-ю сессию ГА ООН в сентябре 2025 года», — сказал он.
Несмотря на озвученные намерения, премьер-министр назвал ряд условий, при которых план будет осуществлен. По словам Карни, в первую очередь Палестинская администрация должна будет реформировать свою систему управления. Кроме того, от властей государства требуется проведение выборов в 2026 году, в которых не сможет участвовать палестинское движение ХАМАС.
Прежде о готовности признать Палестину Генассамблее ООН высказывался премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркивал, что это может произойти, если Израиль не добьется прекращения огня и не станет выполнять свои обязательства по достижению долгосрочного мира. В ближайшие дни Стармер намерен представить свой план по признанию Палестины.
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