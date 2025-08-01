«Все-таки полетели»: туристы не испугались землетрясения на Камчатке
Из-за сейсмической активности для путешественников недоступны многие экскурсии на природные достопримечательности.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Пирагис; 5-tv.ru
Более 20 медиков Камчатки представят к наградам. Врачи и медсестры продолжали работать в экстремальных условиях, рискуя собственной жизнью. Во время землетрясения принимали роды и оперировали.
Стихийное бедствие стало проверкой не только для людей. В работе аэропорта выявили серьезные недостатки. Власти взяли под особый контроль восстановление авиагавани.
Жизнь на Камчатке возвращается в привычное русло, и это несмотря на новые подземные толчки. За сутки зафиксировано больше сотни афтершоков. Тем временем на Камчатке организовали поиск туристов — они не выходят на связь. Все подробности у корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.
После одного из сильнейших за всю историю землетрясений в Петропавловске-Камчатском многое еще предстоит восстанавливать. Жильцы этого общежития с ужасом вспоминают тот день. Толчки были такой силы, что казалось, дом вот-вот рухнет.
«Он ходил ходуном, скрипел, раскачивался. Еще бы полбалла, и дом бы сложился», — говорит жительница Камчатки Тамара Иванова.
Повреждения видны с первого этажа по последний. Судя по трещине, этот дом с трудом выдержал землетрясение. Она настолько широкая, что отсюда можно разглядеть даже свет в квартире за стеной. А в некоторых местах в подъезде она еще шире, настолько, что в нее может поместиться ладонь.
Сейчас Петропавловск-Камчатский уже возвращается к привычной жизни. Город выстоял, но землетрясение показало и серьезные недочеты. К примеру, разбор полетов провели в местном аэропорту, где из-за толчков обвалился потолок нового терминала.
Тяжелая обшивка посыпалась на головы людей. Пассажирка одного из рейсов получила сильные травмы. Ей понадобилась помощь медиков. Люди в панике бежали на улицу.
Но даже разгул стихии и афтершоки прилетающих на Камчатку туристов не останавливают. Отпуск уже запланирован, билеты куплены.
«Мы были в раздумьях: лететь или нет. В итоге все-таки полетели», — признались туристы.
Но и увидеть все красоты Камчатки не получится. Многие тропы для путешественников закрыты.
Авачинская бухта — одна из крупнейших в мире. Это десятки километров прибрежной зоны. Сейчас здесь спокойно, стоит штиль. Но каждый новый подземный толчок может привести к цунами и подтоплению целого города.
Для любителей эксклюзивных фото и дикой природы водные прогулки все еще под вопросом.
«Я переживаю, что нас в море не пустят. А так хочется морскую прогулку: увидеть китов. Моя мечта», — поделилась туристка.
Из-за сейсмической активности для туристов пока закрыты каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый. Приостановлены и экскурсии на гору Верблюд у подножия Авачинского вулкана. Но запреты не всегда останавливают путешественников.
За сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков магнитудой до 6 и 7. По прогнозам сейсмологов, вероятность повторного разрушительного землетрясения сохраняется.
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