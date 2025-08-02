Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы

Иногда сложно сдержать слезы даже при просмотре комедии.

Мелодрамы с каждым годом набирают все большую популярность. Многие люди специально выбирают как можно более сентиментальные и тяжелые фильмы, зная, что за просмотром подобных картин не смогут сдержать слез.

Кто-то считает, что так и должно быть, попутно называя бесчувственными тех, у кого глаза остаются сухими, несмотря на происходящее на экране. Пользователи сети твердо настаивают на том, что просмотром трогательного фильма даже можно проверить эмпатию человека, хотя на деле все может быть намного сложнее.

Как же слезы во время просмотра фильма характеризуют человека? Могут ли они свидетельствовать о серьезных душевных травмах?

Слезы солидарности

Фото: 5-tv.ru

Еще во времена Древней Греции люди ценили слезы, вызываемые искусством, в разы больше, чем смех. Так, философ Платон в своей работе «Поэтика» и вовсе возвел трагедии в высший жанр, считая, что именно они вызывают самые важные и сложные для человека эмоции. Но на момент 2025 года данный вопрос стал только сложнее.

Создатели кино научились даже в дешевых комедиях вызывать у зрителя сопереживание и слезы. В итоге общественность даже разделилась во мнениях: одни по-прежнему стали считать, что плакать при просмотре фильмов полезно, а другие, напротив, нашли в этом доказательства внутренних травм, но на деле все оказалось несколько иначе.

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«Когда человек плачет, это значит, что та информация, которую он получает из фильма, является лично важной, лично значимой. То есть, когда погибает ребенок, погибает человек, мать, отец, герой на войне погибает. Или человека несправедливо в чем-то обвинили», — заявил психолог Андрей Зберовский в беседе с 5-tv.ru.

Многие преподаватели искусства в университетах не раз отмечали, что их студенты, поначалу не оценившие трудов прошлых веков, узнав контекст каждой картины, проникались к ней и иногда даже не сдерживали своих эмоций.

Данный факт в очередной раз доказывает, что произведение искусства само по себе весьма редко откликается людям, если они не понимают его актуальности для самих себя, не находят в нем отражение своих собственных переживаний.

Именно поэтому современные кинокомпании пытаются в своих работах как можно подробнее раскрывать различных персонажей, разжевывая каждое их переживание.

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Если в работах прошлых веков весьма часто творцы пытались действовать по принципу «Айсберга», заставляя своего зрителя или читателя скрупулезно отыскивать детали, то в наши дни годах кино стало все чаще пытаться влиять именно на эмоции и чувства людей.

Именно поэтому зрители смогли чаще находить себя в той или иной картине, перенимая переживания тех или иных персонажей.

«То есть человек солидаризируется, от слова солидарность. То есть у него может возникать чувство протеста к тому, что происходит на экране фильма, или чувство глубокой поддержки к тому человеку, который в фильме фигурирует», — подчеркнул Зберовский.

Именно поэтому, как отмечают психологи, когда человек плачет при просмотре фильма, сочувствуя понравившемуся герою — это нормально. В целом кино стало ставить перед собой задачу как можно сильнее повлиять на эмоции своего зрителя, а не донести до него какую-то мысль.

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Подобным образом творцы искусства стали наиболее эффективно передавать одним людям тонкости жизни других, создавая определенную связь как между различными народами, так и поколениями.

«Культура человека, культура всего человечества и в том числе культура кинематографа, она придумана для того, чтобы была коммуникация между людьми, чтобы чувствовали такую же глубокую связь, как они», — заявил психолог.

Проживая чужие судьбы

Фото: 5-tv.ru

Примечательно, что подобный обмен культурным опытом на самом деле помогает людям лучше осознать и прочувствовать ту жизнь, с которой они никогда сами бы не столкнулись, проецируя новые эмоции на собственную реальность.

Так, популярный японский писатель Харуки Мураками довольно часто в своих произведениях ссылается на российских авторов, например, Антона Чехова, раскрывая переживания своих персонажей.

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Так же и кино стало вызывать у своих зрителей сильные эмоции, демонстрируя ту жизнь, которая для большинства и вовсе незнакома. Подобным образом фильмы позволили людям увеличить спектр возможных переживаний, а значит, и повлияли на их опыт, заставив сочувствовать и солидаризироваться с другими.

«На это и рассчитана деятельность создателей фильма. Чтобы люди проживали что-то, что, возможно, они не могут прожить по-другому. Мы же не можем там 50 раз погибнуть, а в кино мы это видим, видим чужие трагедии и соотносим их с собой», — подчеркнул Зберовский.

Многие специалисты в 2025 году отошли от идеи чисто психологического воздействия кино на зрителя. Дело в том, что искусство стало для людей настоящим инструментом для социализации, позволяя научиться понимать окружающих. Как в свое время писали классики, тот, кто читает книги, проживает тысячу жизней, а тот, кто не читает — лишь одну. Также работает и с фильмами.

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«Когда мы плачем, видя в кино чьи-то страдания или чьи-то сложности, мы как бы проживаем это вместе с человеком и получаем социальный опыт. Мы обучаемся. Кино позволяет взаимодействовать людям разных народов и полов. Мы получаем ценный опыт», — подметил Зберовский.

В современном мире кинематограф получил стремительное развитие. Сейчас у любого человека есть доступ к интернету, а значит, и к почти любой работе отечественных или зарубежных режиссеров, из-за чего люди стали чаще наблюдать за жизнью других народов, перенимать их чувства. А значит, и увеличивать спектр тех эмоций и переживаний, которые они могут воспринимать близко к сердцу.

Именно поэтому современные кинозрители стали чаще проливать свои слезы над каждой новой картиной. Вот только из-за столь активной глобализации многие, напротив, перестали испытывать отклик от фильмов, почему и произошел раскол во мнениях пользователей сети.

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«Плакать — это нормально, но и те, кто не плачут — это тоже нормально, потому что у каждого из нас разный социальный опыт, разные книжки мы читали, в разных культурах мы растем. У мужчин и у женщин есть разница в восприятии культур и каких-то событий. Поэтому те, кто плачут — это хорошо, но те, кто не плачут — никакого осуждения к этим людям быть не должно», — заявил Зберовский.

При этом, как отмечают психологи, многим людям непривычно и даже некомфортно плакать при просмотре фильма, в особенности мужчинам. Дело в том, что из-за привитых обществом и воспитанием ценностей человек довольно часто пытается казаться сильнее, чем он есть на самом деле, из-за чего он и подавляет свои эмоции, не давая им вылиться в виде слез.

Как заявляют многие специалисты, подобным поведением зритель может даже навредить своей нервной системе, повысив уровень напряжения, однако это не значит, что каждый человек должен рыдать от душещипательных сцен.

«Психологическая реакция на события фильма является индивидуальной, здесь никого под общую гребенку нельзя грести точно», — резюмировал Зберовский.

Именно поэтому многие специалисты стали активно выступать против тренда молодежи использовать кино в качестве полноценной терапии. Кто-то, возможно, и правда сможет выявить благодаря очередной просмотренной картине свои внутренние травмы, но без помощи специалиста так можно даже больше навредить себе, сделав неправильные выводы.

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Как бы то ни было, но кино, как и любое произведение искусства, изначально создавалось для того, чтобы рассказать определенную историю, вызвать у зрителя эмоциональный отклик и заставить его понять какую-то мысль.

Данного эффекта достигают далеко не все, однако слезы людей, которые из них так часто пытаются выдавить актеры и режиссеры, считаются доказательством качества выпущенного продукта.

Дело в том, что любое искусство по своей сути стремится вызвать у человека катарсис, который весьма часто выражается в подобном виде.

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