В ОАЭ заявили о намерении ХАМАС обсудить прекращение конфликта

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The National: ХАМАС готов обсудить масштабное урегулирование по Газе

В ОАЭ заявили о намерении ХАМАС обсудить прекращение конфликта

Фото: www.globallookpress.com/ Majdi Fathi

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Решения могут быть приняты во время потенциального 60-дневного перемирия.

ХАМАС не отказывается от дипломатии и готов обсуждать комплексное соглашение, которое могло бы положить конец затяжному конфликту в Газе, освободить всех заложников и определить будущее палестинского анклава. Об этом сообщает издание The National со ссылкой на источники.

По информации газеты, переговоры о «всеобъемлющей сделке» идут при посредничестве Катара и Египта. С одной стороны — Израиль и США, с другой — США и арабские посредники. Обсуждение проходит как дистанционно, так и на очных встречах в Дохе и Каире. Предполагается, что финальные решения могут быть приняты в рамках возможного 60-дневного перемирия.

Как отмечают источники, ХАМАС рассматривает это соглашение как ключевой путь к выводу израильских войск из Газы, установлению долгосрочного перемирия и — в перспективе — политической трансформации самого движения. В публикации говорится, что ХАМАС надеется на международный контроль над процессом, в рамках которого движение согласится постепенно сложить оружие, сохранив влияние уже как легитимная политическая сила.

Еще одна цель — спасти бойцов, заблокированных в туннелях Газы, и обеспечить безопасность руководства движения и их семей, которые могут покинуть территорию.

Однако, как подчеркивают собеседники издания, Израиль пока не проявляет готовности отказаться от военного давления.

«Грандиозный план Израиля <…> заключается в том, чтобы создать условия на местах, которые не оставят палестинцам иного выбора, кроме как искать достойную и безопасную жизнь в других местах», — заключили в газете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии заявили о планах вывезти из сектора Газа сотни детей для лечения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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