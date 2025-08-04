В ОАЭ заявили о намерении ХАМАС обсудить прекращение конфликта

The National: ХАМАС готов обсудить масштабное урегулирование по Газе
Фото: www.globallookpress.com/ Majdi Fathi
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Решения могут быть приняты во время потенциального 60-дневного перемирия.
ХАМАС не отказывается от дипломатии и готов обсуждать комплексное соглашение, которое могло бы положить конец затяжному конфликту в Газе, освободить всех заложников и определить будущее палестинского анклава. Об этом сообщает издание The National со ссылкой на источники.
По информации газеты, переговоры о «всеобъемлющей сделке» идут при посредничестве Катара и Египта. С одной стороны — Израиль и США, с другой — США и арабские посредники. Обсуждение проходит как дистанционно, так и на очных встречах в Дохе и Каире. Предполагается, что финальные решения могут быть приняты в рамках возможного 60-дневного перемирия.
Как отмечают источники, ХАМАС рассматривает это соглашение как ключевой путь к выводу израильских войск из Газы, установлению долгосрочного перемирия и — в перспективе — политической трансформации самого движения. В публикации говорится, что ХАМАС надеется на международный контроль над процессом, в рамках которого движение согласится постепенно сложить оружие, сохранив влияние уже как легитимная политическая сила.
Еще одна цель — спасти бойцов, заблокированных в туннелях Газы, и обеспечить безопасность руководства движения и их семей, которые могут покинуть территорию.
Однако, как подчеркивают собеседники издания, Израиль пока не проявляет готовности отказаться от военного давления.
«Грандиозный план Израиля <…> заключается в том, чтобы создать условия на местах, которые не оставят палестинцам иного выбора, кроме как искать достойную и безопасную жизнь в других местах», — заключили в газете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии заявили о планах вывезти из сектора Газа сотни детей для лечения.
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