Суд по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлится до 2026 года

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 51 0

Из 19 обвиняемых трое полностью признали вину и еще один частично.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Суд по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлится до 2026 года. Об этом заявила адвокат пострадавших Людмила Айвар. Число пострадавших в «Крокус Сити Холле» достигло уже 127 человек, и, вероятно, это не окончательная цифра. По ее словам, процесс идет организованно и интенсивно.

Из 19 обвиняемых трое полностью признали вину в совершении нападения, еще один частично.

«Пятеро подсудимых, кто продавал машину, сдавал квартиру и переводил деньги, не признали себя виновными. Остальные признали себя виновными частично», — уточнила адвокат.

Кроме основного дела о теракте, ведется параллельное расследование причин гибели людей в результате пожара. Адвокат подчеркивает, что не исключена вина должностных лиц, которые допустили серьезные нарушения в сфере противопожарной безопасности.

«Для нас основная задача — установить истину: погибли люди из-за действий террористов или погибли люди из-за несоблюдения требований безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — заявила Айвар.

Слушания будут проходить в закрытом режиме три раза в неделю — по понедельникам, вторникам и четвергам.

Напомним, 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» группа боевиков устроила массовый расстрел, после чего в здании вспыхнул пожар. Погибли 149 человек. Уже на следующий день сотрудники ФСБ задержали 11 подозреваемых, включая четверых непосредственных исполнителей. По данным следствия, они пытались сбежать, направляясь к границе с Украиной.

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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