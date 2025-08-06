Простая причина, простое решение: почему в жару болит голова

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

Невролог Суворинова назвала обезвоживание причиной головной боли в жару

Из-за чего в жару может болеть голова

Фото: 5-tv.ru

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Врач отметила, что здоровый сон и правильное питание станут профилактикой подобных недугов.

В жару причиной головной боли может быть обезвоживание организма. Об этом изданию Газета.ру рассказала доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Наталья Суворинова.

«Во время жары голова часто болит от обезвоживания, чтобы этого не происходило, следует увеличить количество потребляемой жидкости», — отметила медик.

Она также добавила, что избавиться от данного дискомфорта помогут обезболивающее препараты и покой. А вот профилактикой головных болей служат соблюдение режима сна и бодрствования, здоровое питание и спорт.

Недостаток жидкости в теле может также способствовать появлению мигрени и головных болей напряжения. Последние уходят после приема противовоспалительных препаратов, отметила Суворинова.

Невролог подчеркнула, что точные причины, почему обезвоживание приводит к мигрени, еще не выяснены. Для избавления этого недуга применят специальные противомигренозные препараты — триптаны или прибегают к методу лечения моноклональными антителами.

При частых головных болях врач рекомендовала обратиться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как быть активным в жару без вреда для здоровья.

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