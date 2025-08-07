Сильнейшая за два месяца магнитная буря начнется 8 августа

Она продлится почти неделю.
Фото: 5-tv.ru
Самая сильная магнитная буря за два месяца может начаться 8 августа около семи утра по московскому времени. Об этом сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии КИ РАН и ИСЗФ СО РАН в Telegram-канале.
Причиной станет удар по магнитному полю Земли облаком плазмы, выброшенным в начале августа крупной вспышкой на Солнце. Моделирование показывает, что к Земле движется высокоскоростное ядро плазменного облака, способное усилить воздействие на магнитосферу планеты.
Нынешняя магнитная буря станет сильнее аналогичного явления 13 июня. Есть вероятность, что буря не произойдет, если плазменное облако сместится с траектории на три-пять градусов, но при отклонении в другую сторону возможны еще более сильные колебания.
Ожидается, что ухудшение геомагнитной обстановки продлится почти неделю, начиная с ночи 8 августа, когда Земля войдет в зону действия корональной дыры.
Ранее в августе наблюдалась активная солнечная деятельность с несколькими вспышками класса М, самая сильная из которых длилась 12 минут. По прогнозам, в августе ожидаются несколько периодов магнитных бурь: 16-17 числа и в конце месяца.
Общее состояние магнитосферы в целом оценивается как стабильное с периодическими умеренными возмущениями, которые могут негативно влиять на метеозависимых людей, проявляя головные боли, усталость и перепады давления. Ученые советуют людям с хроническими заболеваниями и метеочувствительным быть внимательными к своему здоровью в указанные периоды.
