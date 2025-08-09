Писательница, телеведущая, пресс-секретарь Госдепа: Тэмми Брюс назначена зампредом США в ООН

По словам Дональда Трампа, она проделала «фантастическую работу» на прежней должности.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс назначена на должность зампреда США при ООН в ранге посла. Об этом заявил президент Соединенных штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсетях.

«Я рад объявить о выдвижении Тэмми Брюс, патриотки, телеведущей и автора бестселлеров, на должность следующего заместителя представителя США при Организации Объединенных Наций в ранге посла», — отметил глава Белого дома.

По словам президента, Брюс с блеском исполняла обязанности официального представителя Государственного департамента, проделав «фантастическую работу». Трамп поздравил ее с назначением.

До начала политической карьеры Тэмми Брюс работала корреспондентом телеканала Fox News. В 2019 году она стала ведущей программы Get Tammy Bruce, которая транслируется на стриминговом сервисе Fox Nation. Также Брюс занимается и литературной деятельностью.

