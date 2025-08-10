США рассматривают возможность участия Зеленского в переговорах на Аляске

Решение еще не принято.

В Белом доме обсуждается возможность пригласить Владимира Зеленского принять участие в переговорах между Россией и США. Об этом сообщает NBC.

Телеканал передает, что решение еще не принято. При этом, реакция на подобную инициативу с российской стороны не поступала.

Ранее стало известно, что переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдут на Аляске 15 августа. Американский лидер назвал встречу долгожданной.

Отмечается, что Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером — об этом сообщал 5-tv.ru. В разное время главы российского государства посещали США. В их числе — Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев. Первый президент РФ Борис Ельцин посещал Штаты пять раз.

Предстоящая поездка Путина будет не первым его визитом в США. Ранее президент уже посещал штаты Джорджия, Техас, Мэриленд, Нью-Йорк и Мэн.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.