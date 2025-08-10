Европа перестает быть центром мира: политолог о символичности выбора места для встречи Путина и Трампа

Проведение переговоров на территории Аляски имеет важное значение.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске несет в себе глубокий символизм и говорит, прежде всего, о том, что Европа теряет вес на политической карте мира. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Владимир Шаповалов.

«Это (Аляска. — Прим. ред.) символ дружбы и союзнических отношений России и Соединенных штатов в прошлом, поскольку передача Аляски США произошла именно в контексте противостояния России и Британии и, напротив, дружеских отношений Российской империи и Соединенных штатов Америки. Наконец, у этого места есть еще одно символическое значение. Оно связано с тем, что территория Аляски находится в непосредственной близости у России, к территории Чукотского автономного округа и в максимальном удалении от недружественных к нашей стране европейских стран», — подчеркивает эксперт.

Встреча двух президентов в максимально удаленной от ЕС точке Евразии, говорит Шаповалов, свидетельствует о значимости азиатско-тихоокеанского направления как для России, так и для США и о малозначимости Европы как центра мира.

Оценивать итоги предстоящей встречи эксперт берется с осторожностью.

«Конечно же, США и Россия не могут быть, не станут друзьями и союзниками, но возможный вариант разрядки конфликтных отношений — это серьезная перспектива, которая может быть итогом данной встречи. И ее начало может быть заложено в Аляске», — заключает Шаповалов.

