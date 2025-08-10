Участник нападения на «Крокус» проходил обучение в Афганистане

До нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» один из террористов ездил в Афганистан по поддельному паспорту, где его обучали осуществлению терактов и диверсий. Об этом, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы, сообщает ТАСС.

«Саидакрами Рачабализода*, руководствуясь указаниями руководителей террористической организации, в неустановленное время проходил обучение террористической деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан, куда выезжал с территории Турецкой Республики по поддельным документам через территорию Исламского Государства Пакистан», — отмечается в документе.

Уточняется, что группировка «Вилаят Хорасан»* создала там несколько ячеек для подготовки нападения на «Крокус». Изначально участники не знали друг друга, а познакомились, только начав готовиться к теракту.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Их удалось поймать менее чем через 12 часов.

Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поставщик оружия для террористов, совершивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», Умеджон Солиев* предложил выплатить компенсации потерпевшим.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

* — относится к террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ