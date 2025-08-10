Мир не нужен: почему ЕС и Киев хотят сорвать переговоры между РФ и США

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Аналитик Меркурис: ЕС и Украина хотят сорвать переговоры между РФ и США

Мир не нужен: почему ЕС и Киев хотят сорвать переговоры между РФ и США

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Европа и украинские власти не заинтересованы в завершении конфликта.

Ни европейские страны, ни украинское руководство не стремятся к окончанию конфликта, их приоритетом станет препятствование или обесценивание переговоров между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом 9 августа заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

По словам эксперта, украинский президент Владимир Зеленский не желает завершения конфликта, по крайней мере на условиях, которые могут предложить Москва и Вашингтон, и при этом он уже получил поддержку от своих европейских и британских союзников.

Меркурис также отметил, что Евросоюз и Украина будут активно сопротивляться, поскольку не готовы к уступкам в рамках возможного мирного соглашения.

В субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский заранее ищет причины для отказа от возможного мирного соглашения еще до встречи лидеров России и США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация Соединенных Штатов Америки пока не приглашала Владимира Зеленского принять участие в переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые должны состояться 15 августа на Аляске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

