WР: США пока не приглашали Зеленского на переговоры Путина и Трампа на Аляске

Лидер киевского режима выразил тревогу из-за личной встречи президентов России и США.

Фото: Reuters/Alina Smutko

Соединенные Штаты Америки не направляли приглашение Владимиру Зеленскому для участия в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа, которые планируются на Аляске 15 августа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, чиновник, знакомый с подготовкой встречи, на условиях анонимности уточнил, что приглашение украинскому лидеру до сих пор не направляли. Источник также сообщил, что во время переговоров представителей Украины и вице-президента США Джея Ди Вэнса в Великобритании европейские союзники Киева настаивали, чтобы возможные территориальные уступки в рамках мирного соглашения осуществлялись по принципу «дюйм за дюйм».

Ранее Financial Times писала, что Зеленский обеспокоен решением Дональда Трампа провести личные переговоры с Владимиром Путиным, а также тем, что украинская сторона не получила приглашения на эту встречу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в администрации президента США рассматривают вариант с привлечением главы Украины Владимира Зеленского к диалогу между Россией и США.

