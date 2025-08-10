CNN: Зеленский посетит Аляску во время встречи Путина и Трампа

Белый дом не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Аляску в период встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом 10 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как отмечает канал, Зеленский официально не значится среди участников саммита, который пройдет в пятницу на Аляске. Однако в администрации США допустили возможность его присутствия на отдельных встречах. Один из представителей Белого дома уточнил, что подобные переговоры, если они состоятся, пройдут уже после основной встречи Путина и Трампа.

Другой источник сообщил, что после переговоров украинских и европейских лидеров был достигнут значительный прогресс. При этом остается неизвестным, кто из представителей Европы или Украины примет участие во встрече 15 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пока не приглашали Зеленского на переговоры Путина и Трампа на Аляске.

