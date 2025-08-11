Мировые СМИ назвали Путина победителем перед его встречей с Трампом

Все мировые СМИ сейчас обсуждают запланированную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Российского лидера заведомо называют победителем.

Например, турецкое издание Milliyet сравнило нашего президента с шахматистом, который каждый шаг продумывает наперед. Очевидно, если он садится за стол переговоров, то получит все, что изначально хотел, отмечают журналисты.

Подготовка к переговорам двух лидеров уже идет полным ходом. По данным The New York Times, секретная служба США арендовала жилье в крупнейшем городе на Аляске — Анкоридже. Именно там часто останавливаются для дозаправки самолеты мировых лидеров и политиков, что делает город удобной площадкой для встречи.

Сейчас со всего мира туда прибывают журналисты. В том числе корреспондент «Известий» Владимир Артюхов. Он оценил обстановку в аэропорту.

«Как можно заметить, рейсы очень переполнены. Вместе с турпотоком в Анкоридж прилетают журналисты. Самолеты забиты под завязку. На моем рейсе летели сразу несколько съемочных групп со штативами и другим оборудованием», — рассказывает корреспондент.

За пределами аэропорта ажиотаж не стихает. Жители Аляски обсуждают и с нетерпением ждут саммит двух лидеров, намеченный на 15 августа. Местные власти уже усилили меры безопасности.

«На выходе из аэропорта — резкий контраст: вместо тропического зноя — свежий северный воздух. И величественные горы на горизонте. В городе уже чувствуется особое напряжение, на улицах — полицейские патрули. У отелей усиленная охрана, в аэропорту встречают коллег с микрофонами. Все наперебой обсуждают детали предстоящего саммита», — продолжает Артюхов.

Как заявила глава Русского культурного центра, в отелях Анкориджа — аншлаг. В городе взлетели цены на гостиницы.

Аляску для встречи двух лидеров выбрали неслучайно. Она имеет историческое и практическое значение для России и США. Также штат удобен с логистической точки зрения, так как не будет необходимости запрашивать европейские страны открыть воздушное пространство для перелета.

