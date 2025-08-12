Меган Маркл и принц Гарри получили от Netflix новый, но менее щедрый контракт

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Меган Маркл и принц Гарри получили от Netflix новый контракт

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christopher Neundorf

Netflix дал герцогам Сассекским еще один шанс, но на ужесточенных условиях.

Стриминговый сервис Netflix продлил сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри, однако новое соглашение значительно уступает по выгоде предыдущему, сообщил The New York Times.

Теперь у компании будет больше рычагов для отказа от предложенных проектов и она готова сокращать инвестиции в инициативы супругов.

Ранее, по контракту 2020 года, пара обещала готовить легкие развлекательные шоу, фильмы и контент для детей, но в итоге выпустила главным образом сериал о своем конфликте с британской королевской семьей. Выход документалки вскоре был сопровожден публикацией мемуаров Гарри, что, по мнению представителей индустрии, лишило проекты эксклюзивности и подорвало доверие партнера.

Сейчас у Netflix меньше терпения к экспериментам Сассексов, поэтому от них будут требовать более конкретных результатов, а многие идеи будут тщательно фильтроваться. СМИ называют новое соглашение для Меган и Гарри своего рода спасательной соломинкой, но не гарантией долгосрочного партнерства на прежних условиях.По некоторым данным, разногласия между супругами и стримингом возникли именно из‑за несогласованных решений касательно публикаций, что и предопределило жесткость нового контракта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что король Карл III готовится к своей смерти.

