Трамп отверг позицию Зеленского о недопустимости территориальных уступок Украины

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

Американский президент готов обсудить с Путиным компромиссные шаги для завершения конфликта на встрече 15 августа.

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo/POOL

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп не поддержал позицию лидера киевского режима Владимира Зеленского, который выступает против любых уступок территорий в рамках возможных мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The New York Times.

Встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина назначена на 15 августа и пройдет на территории Аляски. В повестке предстоящих переговоров могут оказаться предложения, включающие обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Этот вариант, по мнению сторонников Трампа, способен стать шагом к завершению боевых действий и снижению напряженности в регионе.

В американских политических кругах не исключают, что встреча может стать прорывной в вопросах российско-американских отношений, а также повлиять на обстановку на Украине. Однако позиция Зеленского, исключающая любые территориальные уступки, по-прежнему остается препятствием для достижения договоренностей.

Также на предстоящей встрече президентов России и США может обсуждаться сделка стран по Арктике. Согласно мнению аналитиков, она предполагает совместную разработку природных ресурсов в арктическом регионе — около 13% мировых неразведанных запасов нефти и 30% запасов природного газа сосредоточены именно там. Россия предоставит США доступ к добыче ресурсов, а взамен получит поддержку Вашингтона своих условий урегулирования конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
