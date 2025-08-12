Президент США Дональд Трамп не поддержал позицию лидера киевского режима Владимира Зеленского, который выступает против любых уступок территорий в рамках возможных мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The New York Times.

Встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина назначена на 15 августа и пройдет на территории Аляски. В повестке предстоящих переговоров могут оказаться предложения, включающие обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Этот вариант, по мнению сторонников Трампа, способен стать шагом к завершению боевых действий и снижению напряженности в регионе.

В американских политических кругах не исключают, что встреча может стать прорывной в вопросах российско-американских отношений, а также повлиять на обстановку на Украине. Однако позиция Зеленского, исключающая любые территориальные уступки, по-прежнему остается препятствием для достижения договоренностей.

Также на предстоящей встрече президентов России и США может обсуждаться сделка стран по Арктике. Согласно мнению аналитиков, она предполагает совместную разработку природных ресурсов в арктическом регионе — около 13% мировых неразведанных запасов нефти и 30% запасов природного газа сосредоточены именно там. Россия предоставит США доступ к добыче ресурсов, а взамен получит поддержку Вашингтона своих условий урегулирования конфликта.

