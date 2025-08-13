Путин и Трамп могут встретиться на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа уже почти официально пройдут на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американских чиновников.

Причем, по информации телеканала, Белый дом не хотел проводить переговоры на военном объекте.

Но база стала единственным подходящим вариантом из соображений безопасности. Поскольку на Аляске сейчас разгар туристического сезона.

