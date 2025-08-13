Путин и Трамп могут встретиться на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже
Белый дом не хотел проводить встречу на данном объекте, но только он подходит по соображениям безопасности.
Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа уже почти официально пройдут на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американских чиновников.
Причем, по информации телеканала, Белый дом не хотел проводить переговоры на военном объекте.
Но база стала единственным подходящим вариантом из соображений безопасности. Поскольку на Аляске сейчас разгар туристического сезона.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 авг
- Ни дня без провокаций: как Украина планирует сорвать переговоры РФ и США
- 13 авг
- Православная церковь в Америке проведет молебны перед саммитом Путина и Трампа
- 13 авг
- «Трамп их разнес»: французский политик заявил о срыве плана ЕС по Украине
- 13 авг
- В Европе началась работа по формированию общественного мнения о вероятных территориальных уступках Украины
- 13 авг
- «Индустрия провокаций»: дипломат о планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа
- 12 авг
- Где Киев устроит провокации в день встречи Путина и Трампа — мнение политолога
- 12 авг
- Дипломат оценил риск провокаций со стороны Киева перед встречей Путина и Трампа
- 12 авг
- «Пройдет в нашу пользу»: Успенская о встрече Путина и Трампа
- 12 авг
- Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске
- 12 авг
- В Белом доме назвали место встречи Путина и Трампа на Аляске
Читайте также
77%
Нашли ошибку?