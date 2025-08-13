Чиновники США удивлены и обрадованы согласием Путина на встречу с Трампом
CNN: Чиновники США удивлены и обрадованы согласием Путина на встречу с Трампом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Саммит пройдет 15 августа на Аляске.
Для американских чиновников согласие президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом стало неожиданным и обнадеживающим сигналом. Об этом сообщил телеканала CNN.
«Американские официальные лица были обрадованы и несколько удивлены, когда российский лидер согласился на встречу на территории США — на земле, которая когда-то была частью Российской империи», — прозвучало в эфире.
Встреча — первая за более чем четыре года очная беседа двух лидеров — пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Ожидается, что она будет сфокусирована на обсуждении прекращения огня на Украине, снятии санкций и восстановлении отношений между странами.
Решение о встрече было принято после серии переговоров и телефонных звонков, включая визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, что стало результатом дипломатической подготовки между Вашингтоном и Кремлем.
Договоренность рассматривается как возможность снижения напряженности в международных отношениях и потенциального достижения прогресса в урегулировании конфликта в Украине, что вызывает оптимизм среди западных политиков и экспертов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 авг
- Виктор Орбан: Украина уже проиграла в войне
- 13 авг
- Сергей Лавров отправится на Аляску в составе российской делегации
- 13 авг
- В Русском центре на Аляске отметили интерес местных жителей к РФ
- 13 авг
- МИД отметил усиление террористической активности ВСУ перед саммитом РФ и США
- 13 авг
- Путин и Трамп могут встретиться на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже
- 13 авг
- Ни дня без провокаций: как Украина планирует сорвать переговоры РФ и США
- 13 авг
- Православная церковь в Америке проведет молебны перед саммитом Путина и Трампа
- 13 авг
- «Трамп их разнес»: французский политик заявил о срыве плана ЕС по Украине
- 13 авг
- В Европе началась работа по формированию общественного мнения о вероятных территориальных уступках Украины
- 13 авг
- «Индустрия провокаций»: дипломат о планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа
77%
Нашли ошибку?