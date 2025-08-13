Саммит пройдет 15 августа на Аляске.

Для американских чиновников согласие президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом стало неожиданным и обнадеживающим сигналом. Об этом сообщил телеканала CNN.

«Американские официальные лица были обрадованы и несколько удивлены, когда российский лидер согласился на встречу на территории США — на земле, которая когда-то была частью Российской империи», — прозвучало в эфире.

Встреча — первая за более чем четыре года очная беседа двух лидеров — пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Ожидается, что она будет сфокусирована на обсуждении прекращения огня на Украине, снятии санкций и восстановлении отношений между странами.

Решение о встрече было принято после серии переговоров и телефонных звонков, включая визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, что стало результатом дипломатической подготовки между Вашингтоном и Кремлем.

Договоренность рассматривается как возможность снижения напряженности в международных отношениях и потенциального достижения прогресса в урегулировании конфликта в Украине, что вызывает оптимизм среди западных политиков и экспертов.

