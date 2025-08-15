Накануне прилета делегаций в Анкоридже были усилены меры безопасности.

Те, кто будет наблюдать за встречей президентов на Аляске со стороны, уже неделю выдвигают версии о том, как будут построены переговоры и каких можно ждать результатов. И чем ближе к дате встречи, тем сильнее ощущается некая смена приоритетов. Если еще в понедельник главной была фраза «Никаких разговоров об Украине без Украины», то теперь все больше прогнозов о том, какие совместные проекты и договоренности могут заключить Москва и Вашингтон. Тему продолжит корреспондент «Известий» Владимир Артюхов.

До исторической встречи лидеров России и США осталось немного. Но небо над базой Элмендорф-Ричардсон уже фактически закрыто, летает только боевая авиация. Всю пятницу в радиусе 30 миль будет бесполетная зона.

Кстати, как стало известно, военные изначально были против приезда российского лидера в Элмендорф-Ричардсон. В самом названии базы — двойственный исторический подтекст. Бригадный генерал Ричардсон командовал американским корпусом и грабил Русский Север в составе войск Антанты чуть более ста лет назад. А во время Второй мировой — Элмендорф — другая часть базы — стала площадкой для перегона в Советский Союз восьми тысяч самолетов по лендлизу — для совместной борьбы с фашизмом.

Влиятельные мировые силы в последнее время привыкли рисовать «красные линии», пересечение которых грозит непоправимыми последствиями. А здесь, ровно за милю до ворот базы, провели синюю. Дескать, запретная зона, ни снимать, ни просто гулять нельзя. Но я спокойно перешагиваю эту черту: все-таки цвет другой, более миролюбивый.

Все шоссе в этом районе сегодня забито автомобилями. Предупреждение: дорога не идеальна, водителям нужно быть осторожнее. Ажиотаж понятен: все стремятся уехать. Самый западный штат США не привык к такому вниманию со стороны всего мира. Смещается фокус внимания и на первой за семь лет встрече президентов ядерных сверхдержав, узнала газета Thе Hill. По сути — урегулирование украинского кризиса уходит куда-то на второй план, а на первый выходит двустороннее партнерство.

«50-мильная близость к России в сочетании с важной ролью в разных секторах экономики, включая энергетику, делает Аляску идеальным местом для проведения саммита. Ни одно другое место не играет столь важной роли в национальной обороне США, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», — говорится в статье издания.

Трамп перед вылетом на Аляску заявил: каков бы ни был исход встречи с Владимиром Путиным, финансово Киев дальше обеспечивает исключительно Европа.

«Посмотрим, что произойдет на этой встрече. Это очень значимая встреча! Очень важная для России и так же для нас. Смотрите! Мы больше не платим никаких денег Украине, как вы знаете. Мы поставляем вооружения, за которые на 100% и даже больше теперь платит НАТО — очень богатая группа стран. Мы больше не будем бросаться деньгами, потратив на Киев 350 миллиардов долларов, по сути, ни на что», — заявил американский лидер.

А вот ожидания от предстоящей встречи по урегулированию украинского конфликта — американская сторона резко снизила, сообщает Politico. Госсекретарь Марко Рубио все еще произносит дежурные фразы, что, кроме обмена территориями, Киеву нужны гарантии безопасности. Но не в рамках НАТО, уточнили в администрации Трампа. Альянс, Европа и, тем более, Киев — за бортом.

«Возникает чувство стыда, когда видишь, как эти европейские политические лидеры корчатся вокруг, говоря: „Но мы здесь, мы важны, мы на пути“, когда всем наплевать на европейских политических лидеров, потому что у них было ровно три с половиной года, чтобы разрешить этот кризис. Соединенные Штаты и Россия — вот два лидера, которые способны разрешить эту ситуацию», — говорит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

И разрешать ее обе ядерных сверхсилы должны с учетом тех самых красных линий, — об этом настойчиво напоминают потерявшим чувство реальности европейским политикам их же медиа.

«Россия чувствует экзистенциальную угрозу от продвижения западного блока, а также чувствует, что сплоченность страны находится под угрозой, если западному блоку НАТО просто продвигаться дальше и дальше, так сказать, маршировать до Красной площади. С точки зрения России это совершенно исключено», — отметил Роджер Кеппель, главный редактор швейцарского портала Die Weltwoche.

Каким будет глобальный миропорядок, определят уже завтра Россия и США.

Впервые российский лидер прибудет на Аляску. Улицы Анкориджа срочно приводят в порядок. Полиция следит, чтобы во время саммита на них не было бездомных, по тому же принципу, что на исторической встрече не нашлось места для европейских политических банкротов, функционеров НАТО и, тем более, киевского гостя в неопрятной черной одежде.

