Лавров оценил возможность снятия с России санкций США

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Ранее американская сторона заявляла о том, что США готовы снять ограничения или их часть в качестве поощрения.

Лавров оценил возможность снятия с России санкций США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

США могут снять санкции с некоторых стран. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в беседе с РИА Новости.

«С кого-то снимут обязательно, это точно» — ответил Лавров на вопрос о возможности устранения ограничений.

Ранее американская сторона заявляла о том, что США готовы снять антироссийские санкции или их часть в качестве поощрения, если саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет успешно.

К этой минуте самолеты двух лидеров уже приземлились в аэропорту Анкориджа. Как сообщал 5-tv.ru в воздушной гавани введены беспрецедентные меры безопасности, а красную ковровую дорожку к трибуне с надписью «Аляска — 2025» тщательно пылесосили. Через несколько минут ожидается, что президенты выйдут из своих самолетов. Белый дом заявлял, что Дональд Трамп планировал лично встречать Владимира Путина у трапа.

В Анкоридже, штат Аляска, предварительно, в 22:00 по московскому времени состоится встреча лидеров России и США. Президенты проведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей сторон за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

После беседы тет-а-тет с участием переводчиков лидеры продолжат работу в расширенном составе. В российскую делегацию входят Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствуют Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Стив Уиткофф и Скотт Бессент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
15 авг
Трамп: рассчитываю на переговоры Путина и Зеленского
15 авг
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
15 авг
Саммит Путина и Трампа начался с личной беседы в лимузине
15 авг
Трибуны поставили по линейке: на Аляске готовят пресс-центр к саммиту
15 авг
Лавров и Ушаков примут участие переговорах в формате «три на три»
15 авг
Трамп аплодисментами встретил Путина в аэропорту Анкориджа
15 авг
Хегсет, Бессент и Лютник примут участие в расширенной встрече с Россией
15 авг
К Трампу присоединятся Рубио и Уиткофф
15 авг
Путин прибыл на Аляску
15 авг
Сдувают пылинки: место саммита Путина и Трампа готовят основательно
+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:44
Трамп: рассчитываю на переговоры Путина и Зеленского
22:38
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
22:35
Саммит Путина и Трампа начался с личной беседы в лимузине
22:31
Трибуны поставили по линейке: на Аляске готовят пресс-центр к саммиту
22:30
Лавров и Ушаков примут участие переговорах в формате «три на три»
22:20
Трамп аплодисментами встретил Путина в аэропорту Анкориджа

Сейчас читают

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три»
Путин прибыл на Аляску
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс