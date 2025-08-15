Трамп аплодисментами встретил Путина в аэропорту Анкориджа

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 834 0

В качестве приветсвия над головами лидеров через считанные секунды пролетел отряд военных истребителей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на летном поле международного аэропорта Теда Стивенса в Анкоридже. Американский лидер приветствовал российского президента аплодисментами, после чего главы государств обменялись крепким рукопожатием.

Перед началом церемонии фотографирования Путин и Трамп обменялись парой реплик, улыбнувшись друг другу. Пока лидеры направлялись по красной дорожке к трибуне для общей фотографии над их головами пролетели истребители, приветствуя предстоящий саммит.

Встреча на летном поле стала символическим началом переговоров, которые пройдут позже на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ожидается, что основными темами обсуждения станут украинское урегулирование и развитие двусторонних отношений.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры двух стран ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей  президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Это первый визит Владимира Путина в США за десятилетие. Последний раз российский лидер приезжал в 2015 году, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущий саммит Путина и Трампа проходил в 2018 году в Хельсинки. В Кремле отмечают, что встреча на Аляске логична, поскольку Россия и США — соседние страны, разделенные лишь Беринговым проливом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
15 авг
Трамп: рассчитываю на переговоры Путина и Зеленского
15 авг
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
15 авг
Саммит Путина и Трампа начался с личной беседы в лимузине
15 авг
Трибуны поставили по линейке: на Аляске готовят пресс-центр к саммиту
15 авг
Лавров и Ушаков примут участие переговорах в формате «три на три»
15 авг
Хегсет, Бессент и Лютник примут участие в расширенной встрече с Россией
15 авг
Лавров оценил возможность снятия с России санкций США
15 авг
К Трампу присоединятся Рубио и Уиткофф
15 авг
Путин прибыл на Аляску
15 авг
Сдувают пылинки: место саммита Путина и Трампа готовят основательно
+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:44
Трамп: рассчитываю на переговоры Путина и Зеленского
22:38
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
22:35
Саммит Путина и Трампа начался с личной беседы в лимузине
22:31
Трибуны поставили по линейке: на Аляске готовят пресс-центр к саммиту
22:30
Лавров и Ушаков примут участие переговорах в формате «три на три»
22:20
Трамп аплодисментами встретил Путина в аэропорту Анкориджа

Сейчас читают

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три»
Путин прибыл на Аляску
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс