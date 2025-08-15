Трамп аплодисментами встретил Путина в аэропорту Анкориджа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на летном поле международного аэропорта Теда Стивенса в Анкоридже. Американский лидер приветствовал российского президента аплодисментами, после чего главы государств обменялись крепким рукопожатием.

Перед началом церемонии фотографирования Путин и Трамп обменялись парой реплик, улыбнувшись друг другу. Пока лидеры направлялись по красной дорожке к трибуне для общей фотографии над их головами пролетели истребители, приветствуя предстоящий саммит.

Встреча на летном поле стала символическим началом переговоров, которые пройдут позже на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ожидается, что основными темами обсуждения станут украинское урегулирование и развитие двусторонних отношений.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры двух стран ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Это первый визит Владимира Путина в США за десятилетие. Последний раз российский лидер приезжал в 2015 году, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущий саммит Путина и Трампа проходил в 2018 году в Хельсинки. В Кремле отмечают, что встреча на Аляске логична, поскольку Россия и США — соседние страны, разделенные лишь Беринговым проливом.

