Украина в напряжении: как окружение Зеленского отреагировало на встречу лидеров

FТ: Окружение Зеленского в напряжении ожидает встречу Путина и Трампа на Аляске
Фото: Reuters/Liesa Johannssen
Киевский режим «оставили в стороне от дискуссий».
Украинские чиновники ожидают встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в напряжении, проинформировала газета Financial Times.
Насторожен и сам Владимир Зеленский. При обсуждении проходящего на Аляске саммита он подчеркнул, что считает исход мероприятия крайне важным для Украины, и добавил, что страна рассчитывает на Америку.
«Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения „напряженное“ на фоне проведения саммита на расстоянии более пяти тысяч миль», — говорится в сообщении.
По данным Financial Times, приближенные Зеленского не стали скрывать, что их волнует факт отсутствия представителей Киева на Аляске. Их «оставили в стороне от дискуссий», заявили чиновники.
Это первый визит Владимира Путина в США за десятилетие. Последний раз российский лидер приезжал сюда в 2015 году, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущий саммит Путина и Трампа проходил в 2018 году в Хельсинки. В Кремле отмечают, что встреча на Аляске логична, поскольку Россия и США — соседние страны, разделенные лишь Беринговым проливом.
