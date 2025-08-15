Украина в напряжении: как окружение Зеленского отреагировало на встречу лидеров

|
София Бабина
София Бабина

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Киевский режим «оставили в стороне от дискуссий».

Украинские чиновники ожидают встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в напряжении, проинформировала газета Financial Times.

Насторожен и сам Владимир Зеленский. При обсуждении проходящего на Аляске саммита он подчеркнул, что считает исход мероприятия крайне важным для Украины, и добавил, что страна рассчитывает на Америку.

«Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения „напряженное“ на фоне проведения саммита на расстоянии более пяти тысяч миль», — говорится в сообщении.

По данным Financial Times, приближенные Зеленского не стали скрывать, что их волнует факт отсутствия представителей Киева на Аляске. Их «оставили в стороне от дискуссий», заявили чиновники.

Это первый визит Владимира Путина в США за десятилетие. Последний раз российский лидер приезжал сюда в 2015 году, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущий саммит Путина и Трампа проходил в 2018 году в Хельсинки. В Кремле отмечают, что встреча на Аляске логична, поскольку Россия и США — соседние страны, разделенные лишь Беринговым проливом.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
