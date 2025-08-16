Переговоры Путина и Трампа в узком формате завершились

Завершилась первая часть переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации пресс‑службы Кремля, переговоры президентов России и США в формате «три на три» прошли в Анкоридже и продолжались более двух часов. Встреча началась около 22:30 по московскому времени и завершилась поздно ночью, отмечают в администрации президента.

Кроме глав государств, в российской делегации участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны в беседе приняли участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, сообщает тот же источник.

Журналистов всех мировых СМИ уже пригласили в зал пресс-конференции. Через несколько минут ожидаются заявления лидеров России и США.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявлял, что если встреча на Аляске окажется неудачной, она быстро завершится, а в случае успеха это приведет к миру в ближайшем будущем — слова президента переданы по ABC News.

Переговоры в узком составе рассматриваются как важный шаг для диалога между Москвой и Вашингтоном. По итогам встречи могут последовать дальнейшие консультации и более широкие форматы переговоров, однако официальные итоги будут объявлены позднее.