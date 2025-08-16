Переговоры Путина и Трампа в узком формате завершились

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 214 0

Встреча двух лидеров продлилась чуть более двух часов.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Завершилась первая часть переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации пресс‑службы Кремля, переговоры президентов России и США в формате «три на три» прошли в Анкоридже и продолжались более двух часов. Встреча началась около 22:30 по московскому времени и завершилась поздно ночью, отмечают в администрации президента.

Кроме глав государств, в российской делегации участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны в беседе приняли участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, сообщает тот же источник.

Журналистов всех мировых СМИ уже пригласили в зал пресс-конференции. Через несколько минут ожидаются заявления лидеров России и США.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявлял, что если встреча на Аляске окажется неудачной, она быстро завершится, а в случае успеха это приведет к миру в ближайшем будущем — слова президента переданы по ABC News.

Переговоры в узком составе рассматриваются как важный шаг для диалога между Москвой и Вашингтоном. По итогам встречи могут последовать дальнейшие консультации и более широкие форматы переговоров, однако официальные итоги будут объявлены позднее.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 авг
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
16 авг
Прямая трансляция пресс-конференции Путина и Трампа
16 авг
Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите
16 авг
Прилетел, потому что мог: Андрей Гайдулян объяснил нахождение на Аляске
16 авг
Кирилл Дмитриев заснял боевую технику на военной базе Анкориджа
16 авг
Встреча на вершине мира: как Аляска проживает саммит Россия-США
16 авг
Белый дом назвал встречу Путина и Трампа «исторической» и опубликовал фото
16 авг
Белоусов будет присутствовать в расширенном составе переговоров Путина и Трампа
16 авг
«Можно назвать помешательством»: Захарова о реакции западных СМИ на саммит
16 авг
«Как будто они старые друзья»: мировые СМИ о встрече Путина и Трампа
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:54
«Ее воротит»: Кушанашвили прокомментировал слова Бабкиной об отсутствии конфликта с Кадышевой
1:50
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
1:49
Прямая трансляция пресс-конференции Путина и Трампа
1:41
Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите
1:36
Прилетел, потому что мог: Андрей Гайдулян объяснил нахождение на Аляске
1:31
Подключение домов и дач к газу становится обязательным в России

Сейчас читают

«Как будто они старые друзья»: мировые СМИ о встрече Путина и Трампа
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс