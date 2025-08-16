Трамп вслед за Путиным покинул Аляску

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Американский президент не исключил возможности продолжения диалога с Россией.

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп сел в самолет для отбытия с места проведения саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Кадры посадки американского лидера на рейс до Вашингтона попали в распоряжение 5-tv.ru.

На прощание Трамп помахал журналистам рукой. При этом, он выглядел немного уставшим. Подавленный вид американского президента приметил еще во время пресс-конференции бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон после переговоров в формате «три на три», которые длились 2 часа 45 минут.

Несмотря на то, что, как отметил Трамп, стороны не пришли к полному соглашению, они смогли обсудить некоторые актуальные вопросы, помимо украинского кризиса.

Продолжение диалога не исключено, так как Путин предложил встретиться уже на российской земле. Президент США ответил заинтересованностью посетить Москву, но отметил потенциальное недовольство неназванных сторон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 авг
«Подождите, это все?»: реакция мировых СМИ на завершение переговоров на Аляске
16 авг
«Позволяет уверенно идти вместе»: Песков о переговорах Путина и Трампа
16 авг
Разделяют только океаны: Путин заявил, что Россию многое связывает с Аляской
16 авг
Достойно и благородно: Путин возложил цветы к могилам советских летчиков в США
16 авг
The Telegraph: Берингов пролив может стать бизнес-мостом между РФ и США
16 авг
Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску
16 авг
«Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита
16 авг
Трамп: выйду из процесса урегулирования конфликта на Украине неудачи саммита
16 авг
Путин: из-за общих корней с Украиной происходящее становится для РФ трагедией
16 авг
Украинский кризис отвлекает: Трамп заявил, что хотел бы сосредоточиться на США
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:58
«Подождите, это все?»: реакция мировых СМИ на завершение переговоров на Аляске
4:38
Все мое — твое: A$AP Rocky вышел в свет в наряде Рианны
4:15
Неожиданный пит-стоп: врачи Подмосковья достали игрушечную машинку из желудка пятилетнего ребенка
4:00
«Позволяет уверенно идти вместе»: Песков о переговорах Путина и Трампа
3:58
В результате протестов в Сербии задержали 38 человек
3:47
Разделяют только океаны: Путин заявил, что Россию многое связывает с Аляской

Сейчас читают

«Next time in Moscow?»: Путин пригласил Трампа встретиться в Москве
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
Наши истории переплетены: владелица магазина на Аляске коллекционирует матрешек
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс