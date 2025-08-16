Трамп вслед за Путиным покинул Аляску

Американский президент не исключил возможности продолжения диалога с Россией.
Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США Дональд Трамп сел в самолет для отбытия с места проведения саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Кадры посадки американского лидера на рейс до Вашингтона попали в распоряжение 5-tv.ru.
На прощание Трамп помахал журналистам рукой. При этом, он выглядел немного уставшим. Подавленный вид американского президента приметил еще во время пресс-конференции бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон после переговоров в формате «три на три», которые длились 2 часа 45 минут.
Несмотря на то, что, как отметил Трамп, стороны не пришли к полному соглашению, они смогли обсудить некоторые актуальные вопросы, помимо украинского кризиса.
Продолжение диалога не исключено, так как Путин предложил встретиться уже на российской земле. Президент США ответил заинтересованностью посетить Москву, но отметил потенциальное недовольство неназванных сторон.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 авг
- «Подождите, это все?»: реакция мировых СМИ на завершение переговоров на Аляске
- 16 авг
- «Позволяет уверенно идти вместе»: Песков о переговорах Путина и Трампа
- 16 авг
- Разделяют только океаны: Путин заявил, что Россию многое связывает с Аляской
- 16 авг
- Достойно и благородно: Путин возложил цветы к могилам советских летчиков в США
- 16 авг
- The Telegraph: Берингов пролив может стать бизнес-мостом между РФ и США
- 16 авг
- Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску
- 16 авг
- «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита
- 16 авг
- Трамп: выйду из процесса урегулирования конфликта на Украине неудачи саммита
- 16 авг
- Путин: из-за общих корней с Украиной происходящее становится для РФ трагедией
- 16 авг
- Украинский кризис отвлекает: Трамп заявил, что хотел бы сосредоточиться на США
Читайте также
77%
Нашли ошибку?