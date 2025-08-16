Трамп вслед за Путиным покинул Аляску

Президент США Дональд Трамп сел в самолет для отбытия с места проведения саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Кадры посадки американского лидера на рейс до Вашингтона попали в распоряжение 5-tv.ru.

На прощание Трамп помахал журналистам рукой. При этом, он выглядел немного уставшим. Подавленный вид американского президента приметил еще во время пресс-конференции бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон после переговоров в формате «три на три», которые длились 2 часа 45 минут.

Несмотря на то, что, как отметил Трамп, стороны не пришли к полному соглашению, они смогли обсудить некоторые актуальные вопросы, помимо украинского кризиса.

Продолжение диалога не исключено, так как Путин предложил встретиться уже на российской земле. Президент США ответил заинтересованностью посетить Москву, но отметил потенциальное недовольство неназванных сторон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску.

