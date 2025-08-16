Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку

Президент США Дональд Трамп подвел итоги саммита с Владимиром Путиным, состоявшегося 15 августа на Аляске. По словам американского лидера, он почувствовал готовность российского президента искать пути выхода из украинского кризиса.

«Я думаю, Путин хочет заключить сделку. Но многое зависит теперь от Зеленского», — отметил Трамп в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что окончание конфликта стало бы «важным достижением как для Путина, так и для Зеленского».

Трамп также сообщил, что началась подготовка к возможной трехсторонней встрече с участием его самого, Путина и президента Украины.

«Сейчас они собираются организовать встречу президента Зеленского с президентом Путиным. А я, кажется, даже не просил их об этом. Не то чтобы я хотел там быть, но я хочу убедиться, что это будет сделано», — добавил он.

На вопрос, что бы он посоветовал Зеленскому, Трамп ответил:

«Заключить сделку».

При этом он допустил, что Киев может отказаться:

«Байден будто конфеты им раздавал, Европа тоже дала им много денег. Мы им предоставили 350 миллиардов, Европа — около 100 миллиардов».

Американский президент также подчеркнул, что обрадовался словам Путина о том, что украинского кризиса не было бы, если бы в Белом доме находился не Джо Байден, а нынешний лидер США.

Встреча в формате «три на три» на авиабазе на Аляске длилась 2 часа 45 минут. После нее лидеры сделали короткие заявления для прессы, отказавшись от вопросов журналистов. Затем они покинули Аляску.

Переговоры затронули Украину, вопросы безопасности и двусторонние отношения. Путин охарактеризовал атмосферу как «конструктивную», а Трамп оценил саммит на «десять из десяти».

