«Многие вопросы были решены»: Дмитриев о саммите Путина и Трампа

Американский президент отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между странами.

Конструктивный и позитивный диалог между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером помог решить многие вопросы двухсторонних отношений. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Состоялся безусловно позитивный и конструктивный диалог. Американская сторона хорошо принимала российскую сторону. Как и говорили президенты, многие вопросы были решены, ряд вопросов еще предстоит решить», — записал он обращение в свой Telegram-канал.

Помимо это, Дмитриев упомянул о том, что российско-американские отношения продолжат выстраиваться, так как президент США отметил значимый потенциал экономического сотрудничества стран.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал позитивный характер встречи президентов.

Трамп и Путин уже отбыли с Аляски после завершения пресс-конференции, на который подвели итоги саммита. Трамп отметил, что полное понимание сторон пока не было достигнуто.

Однако надежда на продолжение диалога действительно есть. Российский президент предложил американскому коллеге нанести визит в Москву, на что тот ответил заинтересованностью. Хотя ранее Трамп заявлял о выходе из процесса урегулирования в случае неудачи.

