Зеленский заявил о визите в Вашингтон 18 августа для переговоров с Трампом

Украинский лидер поддержал идею трехсторонней встречи с Россией и США.
Фото: Reuters/Henning Bagger
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 18 августа отправляется в Вашингтон на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Все детали собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — написал Зеленский в Telegram-канале.
По словам Зеленского, украинская сторона полностью поддерживает предложение Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием США, России и Украины. Он подчеркнул, что все детали намерен обсудить во время предстоящей встречи в Овальном кабинете, поблагодарив президента США за приглашение.
Украинский лидер также отметил, что стороны обсудили участие Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Украины. Позднее Трамп подтвердил, что примет Зеленского в Белом доме в понедельник, 18 августа.
Ранее стало известно, что после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с Зеленским, а также с коллегами по НАТО. Об этом писал 5-tv.ru.
