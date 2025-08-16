Зеленский заявил о визите в Вашингтон 18 августа для переговоров с Трампом

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Украинский лидер поддержал идею трехсторонней встречи с Россией и США.

Зеленский заявил о визите в Вашингтон 18 августа для переговоров с Трампом

Фото: Reuters/Henning Bagger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 18 августа отправляется в Вашингтон на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все детали собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — написал Зеленский в Telegram-канале.

По словам Зеленского, украинская сторона полностью поддерживает предложение Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием США, России и Украины. Он подчеркнул, что все детали намерен обсудить во время предстоящей встречи в Овальном кабинете, поблагодарив президента США за приглашение.

Украинский лидер также отметил, что стороны обсудили участие Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Украины. Позднее Трамп подтвердил, что примет Зеленского в Белом доме в понедельник, 18 августа.

Ранее стало известно, что после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с Зеленским, а также с коллегами по НАТО. Об этом писал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 авг
«Встреча с Путиным прошла очень хорошо»: Трамп об итогах саммита на Аляске
16 авг
«Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа
16 авг
«Совместный успех»: в Совфеде РФ оценили переговоры Путина и Трампа
16 авг
Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным
16 авг
Борт Путина по пути с Аляски сопровождали американские истребители F-22
16 авг
«Нашли общий язык»: Итальянский политолог оценила переговоры Путина и Трампа
16 авг
Линия перемены дат: главные тезисы пресс-конференции Путина и Трампа
16 авг
«Мир в безопасности»: что сказал Сийярто о встрече Путина и Трампа
16 авг
Длительность беседы Путина и Трампа на пресс-конференции составила 12 минут
16 авг
Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине
+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
Вячеслав Фетисов: уехавшие из России спортсмены нам не нужны
12:25
«Встреча с Путиным прошла очень хорошо»: Трамп об итогах саммита на Аляске
12:10
Зеленский заявил о визите в Вашингтон 18 августа для переговоров с Трампом
12:00
В Рязанской области объявили траур после взрыва в Шиловском районе
11:45
«Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа
11:35
Число погибших в результате наводнений в Пакистане превысило 300 человек

Сейчас читают

Борт Путина по пути с Аляски сопровождали американские истребители F-22
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс