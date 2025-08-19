Двое невооруженных мужчин пытались остановить террористов в «Крокусе»
Они надеялись защитить людей, но были убиты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» двое невооруженных мужчин попытались оказать сопротивление нападавшим, чтобы спасти зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По словам свидетеля, в какой-то момент один из преступников стал перезаряжать оружие. В это время к нему бросился незнакомый мужчине человек в белой кофте, намереваясь помешать нападавшим. Однако его сразу же застрелил второй террорист. После этого к раненому устремился еще один мужчина, одетый в черное, но и его атакующие расстреляли практически в упор, что отражено в материалах дела.
Свидетель подчеркнул, что оба мужчины сознательно пошли на риск, пытаясь защитить окружающих. Сам он вместе с супругой успел укрыться под охранной стойкой и таким образом избежал гибели.
Теракт в «Крокусе» стал одним из крупнейших в регионе за последние годы: в результате нападения погибли 149 человек, один человек числится пропавшим без вести, а более 600 получили ранения.
