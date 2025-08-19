Двое невооруженных мужчин пытались остановить террористов в «Крокусе»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 66 0

Они надеялись защитить людей, но были убиты.

В «Крокусе» двое мужчин пытались помешать нападавшим расстреливать людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» двое невооруженных мужчин попытались оказать сопротивление нападавшим, чтобы спасти зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По словам свидетеля, в какой-то момент один из преступников стал перезаряжать оружие. В это время к нему бросился незнакомый мужчине человек в белой кофте, намереваясь помешать нападавшим. Однако его сразу же застрелил второй террорист. После этого к раненому устремился еще один мужчина, одетый в черное, но и его атакующие расстреляли практически в упор, что отражено в материалах дела.

Свидетель подчеркнул, что оба мужчины сознательно пошли на риск, пытаясь защитить окружающих. Сам он вместе с супругой успел укрыться под охранной стойкой и таким образом избежал гибели.

Теракт в «Крокусе» стал одним из крупнейших в регионе за последние годы: в результате нападения погибли 149 человек, один человек числится пропавшим без вести, а более 600 получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
19 авг
Полиция прибыла через шесть минут после начала стрельбы в «Крокусе»
13 авг
«Стрелял с улыбкой на лице»: пострадавшие вспоминают нападение на «Крокус»
12 авг
Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокусе» не сообщили полиции о мероприятии
10 авг
Участник нападения на «Крокус» проходил обучение в Афганистане
7 авг
Поставщик оружия для террористов предложил компенсации потерпевшим в Крокусе
5 авг
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил потерпевшим по 1 тысяче рублей
5 авг
На покупку оружия организаторы теракта в «Крокусе» выделили 350 тысяч рублей
5 авг
«Это испуганные звери»: главное о суде по делу о теракте в «Крокусе»
4 авг
Суд по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлится до 2026 года
4 авг
«Противоречивые чувства»: пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как прошел суд
+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс