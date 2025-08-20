Лавров: без участия РФ нельзя решить вопросы безопасности на Украине

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Россия свои законные интересы «будет обеспечивать твердо и жестко».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На пресс‑конференции глава МИД Сергей Лавров отметил, что на Западе, в первую очередь в США, понимают: всерьез рассматривать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — утопия и путь в никуда.

«Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации. Это утопия, это путь в никуда», — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции.

Лавров также подчеркнул, что Россия не может согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности в связи с украинским кризисом будут решаться без РФ. По словам российского дипломата, Москва свои законные интересы «будет обеспечивать твердо и жестко».

 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин обсудил с Эрдоганом итоги российско‑американской встречи. По данным Кремля, в разговоре Владимир Путин высказал свою оценку прошедшей в Анкоридже российско‑американской встречи и с удовлетворением отметил содействие Турции в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

Лидеры также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, подтвердив важность поддержания диалога на высоком уровне для координации позиций по региональным и международным темам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:39
«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней
20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс