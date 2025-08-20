Лавров: без участия РФ нельзя решить вопросы безопасности на Украине

На пресс‑конференции глава МИД Сергей Лавров отметил, что на Западе, в первую очередь в США, понимают: всерьез рассматривать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — утопия и путь в никуда.

«Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации. Это утопия, это путь в никуда», — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции.

Лавров также подчеркнул, что Россия не может согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности в связи с украинским кризисом будут решаться без РФ. По словам российского дипломата, Москва свои законные интересы «будет обеспечивать твердо и жестко».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин обсудил с Эрдоганом итоги российско‑американской встречи. По данным Кремля, в разговоре Владимир Путин высказал свою оценку прошедшей в Анкоридже российско‑американской встречи и с удовлетворением отметил содействие Турции в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

Лидеры также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, подтвердив важность поддержания диалога на высоком уровне для координации позиций по региональным и международным темам.

