Полиция Италии арестовала украинца по делу о «Северных потоках»

По данным европейских СМИ, он может быть причастен к подрыву газопроводов.
Фото: www.globallookpress.com/Sabina Crisan
Полиция Италии арестовала украинца по делу о подрыве «Северных потоков», пишет журнал Spiegel.
По данным издания, он мог координировать операцию, находясь на борту парусника «Андромеда».
«По информации издания, итальянские полицейские задержали гражданина Украины Сергея К. вечером в среду в районе Римини на основании европейского ордера на арест», — указано в публикации.
Задержание украинца подтвердила Генпрокуратура ФРГ.
«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовал всеобъемлющему международному расследованию.
Ранее 5-tv.ru писал, что Германия рискует столкнуться с нехваткой электроэнергии — ветровые и солнечные установки могут не справиться с нагрузкой.
