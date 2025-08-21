Полиция Италии арестовала украинца по делу о «Северных потоках»

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 67 0

По данным европейских СМИ, он может быть причастен к подрыву газопроводов.

Полиция в Италии арестовала украинца по делу о «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com/Sabina Crisan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Северный поток

Полиция Италии арестовала украинца по делу о подрыве «Северных потоков», пишет журнал Spiegel.

По данным издания, он мог координировать операцию, находясь на борту парусника «Андромеда».

«По информации издания, итальянские полицейские задержали гражданина Украины Сергея К. вечером в среду в районе Римини на основании европейского ордера на арест», — указано в публикации.

Задержание украинца подтвердила Генпрокуратура ФРГ.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовал всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия рискует столкнуться с нехваткой электроэнергии — ветровые и солнечные установки могут не справиться с нагрузкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

Тема:
Северный поток
6 июл
Холодно? В Германии призвали восстановить «Северный поток»
19 июн
Поставки российского газа по «Северному потоку — 2» в ФРГ могут возобновиться
10 июн
Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2»
5 июн
Трамп заявил Мерцу о своем участии в разрушении «Северного потока — 2»
26 мая
Премьер Саксонии предложил использовать «Северный поток» для диалога с Россией
2 апр
Подготовлено одной организацией? Как связаны подрыв «Северных потоков» и убийство Кеннеди
28 мар
Германия рассматривает возможность восстановления «Северных потоков»: есть одно «но»
27 мар
Бьются в истерике: страны ЕС в панике от обсуждения «Северных потоков» Россией и США
21 мар
«Северный поток — 2» могут передать США для поставок российского газа Германии
5 мар
Есть ли рычаги? В Германии пытаются предотвратить повторный запуск «Северного потока-2»
+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости