Арестованный за диверсию на «Северных потоках» был действующим боевиком спецподразделения ВСУ
По данным журналистов, он служил в звании капитана.
Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
Арестованный за диверсию на «Северных потоках» Кузнецов служил в ВСУ
Арестованный за диверсию на «Северных потоках» Сергей Кузнецов был действующим боевиком специального подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Spiegel со ссылкой на командира диверсанта.
Журналисты издания имеют в своем распоряжении письмо Минобороны Украины от 21 ноября, направленное уполномоченному Верховной рады по правам человека. В тексте значится, что Сергей Кузнецов проходил службу в подразделении A0987 в звании капитана с 10 августа 2022 года по 28 ноября 2023 года.
В публикации отмечается, что кодовое обозначение A0987 относится к командованию сил специальных операций ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии арестовали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова.
Его экстрадировали из Италии. По версии следствия, обвиняемый стал координатором группы из семи человек, разместившей взрывные устройства на газопроводах в сентябре 2022 года, когда и были зафиксированы утечки на газопроводе.
Российская сторона добивается международного расследования по произошедшим терактам.
