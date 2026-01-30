МИД ожидает, что Польша не будет укрывать подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Москва не примет за чистую монету версию, что за подрывами газопроводов стоят только украинцы.

Видео: кого подозревают в подрыве «Северных потоков»

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Россия рассчитывает, что Польша не будет укрывать подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток- 2». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что Варшава выполнит свои обязательства по конвенциям. Российская сторона продолжит внимательно отслеживать ситуацию вокруг Сергея Кузнецова и Владимира Журавлева — тех, кого обвиняют в причастности к подрыву северных потоков», — подчеркнула дипломат.

Спикер МИД также отметила, что Москва не примет за чистую монету попытки убедить как Россию, так и весь мир в том, что за подрывами газовых труб стоят только украинские диверсанты.

По-прежнему поставлена задача провести беспристрастное и объективное расследование. Кроме того, требуется тщательно отработать версию о причастности к диверсии западных спецслужб — Россия предпринимает все необходимые меры в этом направлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме назвали решение немецкого суда по делу о «Северных потоках» трусливым.

