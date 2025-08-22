Суд в Италии оставил под арестом подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Следующее заседание назначено на 3 сентября.
Фото: www.globallookpress.com/Matteo Nardone
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Суд Болоньи оставил под арестом украинца Сергея Кузнецова, его подозревают в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщило агентство ANSA.
Заседание провели в закрытом режиме, Кузнецова на него доставили из Римини.
Следующее заседание по этому делу состоится 3 сентября. На нем, по запросу прокуратуры, рассмотрят экстрадицию Кузнецова в Германию, уточняет издание.
«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовал всеобъемлющему международному расследованию.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Кузнецов был арестован в Римини на основании европейского ордера на арест.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 авг
- Полиция Италии арестовала украинца по делу о «Северных потоках»
- 6 июл
- Холодно? В Германии призвали восстановить «Северный поток»
- 19 июн
- Поставки российского газа по «Северному потоку — 2» в ФРГ могут возобновиться
- 10 июн
- Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2»
- 5 июн
- Трамп заявил Мерцу о своем участии в разрушении «Северного потока — 2»
- 26 мая
- Премьер Саксонии предложил использовать «Северный поток» для диалога с Россией
- 2 апр
- Подготовлено одной организацией? Как связаны подрыв «Северных потоков» и убийство Кеннеди
- 28 мар
- Германия рассматривает возможность восстановления «Северных потоков»: есть одно «но»
- 27 мар
- Бьются в истерике: страны ЕС в панике от обсуждения «Северных потоков» Россией и США
- 21 мар
- «Северный поток — 2» могут передать США для поставок российского газа Германии
63%
Нашли ошибку?