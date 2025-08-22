Суд в Италии оставил под арестом подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 37 0

Следующее заседание назначено на 3 сентября.

Суд в Италии оставил под арестом подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com/Matteo Nardone

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Северный поток

Суд Болоньи оставил под арестом украинца Сергея Кузнецова, его подозревают в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщило агентство ANSA.

Заседание провели в закрытом режиме, Кузнецова на него доставили из Римини.

Следующее заседание по этому делу состоится 3 сентября. На нем, по запросу прокуратуры, рассмотрят экстрадицию Кузнецова в Германию, уточняет издание.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовал всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Кузнецов был арестован в Римини на основании европейского ордера на арест.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Северный поток
21 авг
Полиция Италии арестовала украинца по делу о «Северных потоках»
6 июл
Холодно? В Германии призвали восстановить «Северный поток»
19 июн
Поставки российского газа по «Северному потоку — 2» в ФРГ могут возобновиться
10 июн
Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2»
5 июн
Трамп заявил Мерцу о своем участии в разрушении «Северного потока — 2»
26 мая
Премьер Саксонии предложил использовать «Северный поток» для диалога с Россией
2 апр
Подготовлено одной организацией? Как связаны подрыв «Северных потоков» и убийство Кеннеди
28 мар
Германия рассматривает возможность восстановления «Северных потоков»: есть одно «но»
27 мар
Бьются в истерике: страны ЕС в панике от обсуждения «Северных потоков» Россией и США
21 мар
«Северный поток — 2» могут передать США для поставок российского газа Германии
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Пенный дар богов: история пива и фестивалей в его честь
20:41
Трамп надеется на прибытие Путина на ЧМ по футболу в США в 2026 году
20:29
«Мост между культурами»: стартовал юбилейный X Каспийский медиафорум в Астрахани
20:11
Одной никак: поддержать режим Майи Санду в Молдавию приедут европейские политики
19:50
На пользу или нет? Как жевательная резинка влияет на зубы
19:32
Рекордный триколор: как поднимают самый большой российский флаг в стране

Сейчас читают

Альпинисты прекратили операцию по спасению россиянки Наговициной в Киргизии
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости