Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

В ходе боевой работы местоположение опорного пункта, который осуществлял в том числе оборону рубежей на подступах к Красноармейску, вскрыли операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) соединения. Расчет орудия оперативно получил координаты, навелся и осуществил огневое поражение выявленных вражеских целей. Точность залпа позволила продвинуться штурмовым подразделениям и закрепиться на более выгодных позициях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

