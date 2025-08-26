Более 190 беспилотников самолетного типа было сбито.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Минобороны РФ: Потери ВСУ в зоне СВО составили более 1200 боевиков за сутки
Потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили 1220 боевиков, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Также за это время средствами ПВО были сбиты 191 беспилотник самолетного типа, ракета «Нептун» и шесть управляемых авиабомб.
Продолжают продвижение подразделения группы «Восток». Поражение нанесено живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в населенных пунктах Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка Днепропетровской области, Камышеваха в ДНР, Новоивановка, Полтавка, Дорожнянка и Зеленый Гай Запорожской области.
Ранее 5-tv.ru писал, что танки Т-72Б3М сравняли с землей укрытие ВСУ. В Министерстве обороны РФ рассказали, что операторы разведывательных беспилотников обнаружили большое скопление националистов в одном из полуразрушенных зданий поселка и передали координаты цели танкистам. Они, в свою очередь, навели орудия и 125-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили вражеские объекты с расстояния свыше восьми километров.
